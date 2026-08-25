Gli Azzurrini di Franceschini cadono 3-1 a Brindisi contro l'Algeria dopo il pari con l'Albania: ora serve battere il Kosovo per sperare nella semifinale

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 il cammino della Nazionale Under 18 di Daniele Franceschini si complica. Dopo il pareggio all’esordio del girone contro l’Albania, gli Azzurrini sono usciti sconfitti 3-1 dal confronto con l’Algeria, andato in scena al “Fanuzzi” di Brindisi. Una sconfitta che complica non poco i piani di qualificazione dell’Italia, che rimane comunque la formazione più giovane del torneo con una media di 16,9 anni, mentre le altre nazionali stanno disputando il torneo con la formazione U21 o U20.

L’Italia cade contro l’Algeria: 3-1 a Brindisi

Contro l’Algeria, che ha schierato diversi giocatori più esperti, la partita si è messa subito in salita: al 19′ Akhrib ha sbloccato il risultato dopo un recupero alto. Gli Azzurrini hanno provato a reagire con Landi e Perillo, senza riuscire a trovare il pareggio nel primo tempo. Nella ripresa, dopo alcuni cambi, l’Italia ha trovato il gol dell’1-1 con un autogol di Naim, ma la reazione dell’Algeria è stata immediata: prima Kohili con un tiro a giro ha riportato avanti i suoi, poi Bouderbala ha chiuso i conti in contropiede a tre minuti dalla fine, fissando il punteggio sul 3-1. Diverso era stato l’andamento della gara d’esordio contro l’Albania, terminata 1-1: dopo un primo tempo dove gli Azzurrini hanno dominato, chiudendo comunque in svantaggio per il gol di Marinaj allo scadere, l’Italia aveva trovato il pareggio nella ripresa con Casagrande.

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Franceschini elogia i suoi: “Partita tosta contro giocatori più smaliziati”

Al termine della sfida con l’Algeria, il commissario tecnico Franceschini ha comunque difeso l’atteggiamento del gruppo, sottolineando la crescita mostrata nella ripresa e la tenuta fisica contro giocatori più esperti: “Abbiamo fatto una gara di alto livello, ho fatto i complimenti ai ragazzi: è stata tosta a livello fisico contro giocatori molto più smaliziati. Hanno dimostrato di saper stare in campo ed è ciò che mi interessava”. Franceschini ha elogiato anche i tifosi presenti a Brinidisi che hanno sempre sostenuto la squadra: “La gente, i bambini, tutti i tifosi che hanno seguito li ringraziamo, è bello quando c’è grande partecipazione. Cercheremo di recuperare le energie per dare il meglio nel match di Taranto”.

Italia, cosa serve per l’accesso in semifinale

Ora infatti servirà un’impresa all’Italia per passare i gironi e tutte le chance si giocheranno nel nuovissimo Iacovone di Taranto. La classifica del girone B, dopo due giornate, vede ora l’Algeria al comando con 6 punti, seguita dall’Albania a 4, vittoriosa nel frattempo sul Kosovo, con l’Italia ferma a 1 punto e il Kosovo ultimo a zero. Una situazione che lascia agli Azzurrini un margine ridottissimo per centrare la semifinale: mercoledì 26 agosto, alle ore 21, la squadra di Franceschini affronterà a Taranto proprio il Kosovo, in un vero e proprio spareggio. Solo una vittoria, unita a un contemporaneo passo falso dell’Albania contro l’Algeria, potrebbe riaprire i giochi per il passaggio del turno.

Le semifinali del torneo maschile sono in programma venerdì 28 agosto a Taranto, mentre le finali per il terzo e primo posto si disputeranno domenica 30 agosto, sempre nella città pugliese che ospita l’edizione 2026 dei Giochi del Mediterraneo.