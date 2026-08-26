Giochi del Mediterraneo, doppio oro nelle bocce con Picchio: "Giornata indimenticabile"

Laura Picchio sugli scudi nella "Piccola Olimpiade" di Taranto.

Ieri bocce protagoniste nella quarta giornata dei Giochi del Mediterraneo. Quattro le medaglie d’oro con l’azzurra Laura Picchio sugli scudi, autrice di una doppietta nella specialità raffa (singolare e doppio). L’atleta umbra nella finale della prova individuale sconfigge la croata Ana Juginovic 7-4. Per poi bissare nel doppio, in coppia con Kety Crescenzi, ai danni del duo croato composto da Juginovic e Coric (9-8). “Una giornata indimenticabile. Raccontare tutte le gioie e i dolori sarebbe veramente impossibile, perché fin da subito abbiamo incontrato diverse difficoltà. Nell’individuale ho fatto un po’ fatica all’inizio, così come nella coppia insieme alla mia compagna. Poi, superata qualche mano di gioco, siamo riuscite a riprenderci e a portare a casa questo bellissimo risultato che ci ha riempito veramente il cuore di orgoglio. Sono felicissima e penso che questa esperienza me la porterò nel cuore per tutta la vita”, ha commentato l’atleta a fine giornata. Fonte: us Coni (NPK)