La 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo stanno giungendo alla loro conclusione. “È un’edizione da record per tutto, non solo per gli impianti ma anche per l’organizzazione, per le medaglie e per i biglietti venduti: quasi 175 mila. Il governo ci ha messo a disposizione tutto quello che serviva per realizzare i giochi, ma noi abbiamo saputo utilizzare le somme. I 275 milioni di euro sono serviti per realizzare tutte queste opere che ne valgono però 400 milioni. Abbiamo saputo spendere i fondi in modo eccezionale.” Così ha dichiarato Massimo Ferrarese, Presidente del Comitato Organizzatore dei GdM, a margine della conferenza stampa di chiusura dei Giochi, a Taranto. (ServizioDi Renato Ingenito)
Giochi del Mediterraneo, Ferrarese: "Edizione record per organizzazione e medaglie"
"È un'edizione da record per tutto, non solo per gli impianti ma anche per l'organizzazione, per le medaglie e per i biglietti venduti"