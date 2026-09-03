Giochi del Mediterraneo, Ferrarese: "Edizione record per organizzazione e medaglie"

"È un'edizione da record per tutto, non solo per gli impianti ma anche per l'organizzazione, per le medaglie e per i biglietti venduti"

La 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo stanno giungendo alla loro conclusione. “È un’edizione da record per tutto, non solo per gli impianti ma anche per l’organizzazione, per le medaglie e per i biglietti venduti: quasi 175 mila. Il governo ci ha messo a disposizione tutto quello che serviva per realizzare i giochi, ma noi abbiamo saputo utilizzare le somme. I 275 milioni di euro sono serviti per realizzare tutte queste opere che ne valgono però 400 milioni. Abbiamo saputo spendere i fondi in modo eccezionale.” Così ha dichiarato Massimo Ferrarese, Presidente del Comitato Organizzatore dei GdM, a margine della conferenza stampa di chiusura dei Giochi, a Taranto. (ServizioDi Renato Ingenito)