Giochi del Mediterraneo, Godino d'argento nella lotta femminile: "Fiera di me stessa"

Secondo posto per la 23enne azzurra, sconfitta in finale a Taranto dalla fuoriclasse turca Nesrin Bas.

Gran giornata per i colori azzurri ai Giochi del Mediterraneo. Sul parquet del PalaWojtyla di Martina Franca, la lotta femminile ha regalato grandi emozioni alla nazionale italiana. Nella categoria 68 kg, Laura Godino si è conquistata l’accesso alla finalissima per il titolo contro la turca Nesrin Bas, atleta di primissimo piano già campionessa d’Europa e d’argento ai Mondiali 2025. Nonostante i suoi sforzi, neutralizzati con mestiere dalla Bas, il verdetto finale ha premiato la turca per 4-2.

“L’argento purtroppo dopo una finale in cui ho perso, non si festeggia come magari un oro e un bronzo, però comunque è il percorso che mi ha portato a fare questo risultato. Ho combattuto con un’avversaria molto forte. Per come ho combattuto sono molto soddisfatta e fiera di me stessa e fa parte di un percorso, sul quale lavoriamo tutti insieme”, ha commentato la ventitreenne italiana. Fonte: us Coni (NPK)