Giochi del Mediterraneo: Irma Testa, primo oro dopo 3 anni! Vincono anche Gemini e Guidi Rontani, l’Italia fa 100 nel medagliere

Tris di ori nella boxe per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo, dove continua il dominio azzurro nel medagliere grazie ai trionfi di Melissa Gemini, Gabriele Guidi Romani e della portabandiera Irma Testa, tornata a vincere una competizione tre anni dopo l'ultimo successo

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Nuova giornata ricca di soddisfazioni ai Giochi del Mediterraneo per l’Italia, che fa tre su tre nella boxe grazie ai trionfi di Irma Testa nella categoria -57kg, di Melissa Gemini nei -75kg e di Gabriele Guidi Rontani nei -70kg. Un tris d’ori che conferma il dominio azzurro nel medagliere, dove il nostro movimento ha sfondato quota 100 e ora punta al record stabilito nel 1997 a Bari.

Irma Testa torna al successo, battuta di misura la francese Zindani

Vittoria di misura nella categoria -57kg per una splendida Irma Testa, che ha avuto la meglio sulla francese Amina Zidani al termine di un incontro estremamente combattuto. Un successo arrivato per split decision all’ultimo round dopo che l’azzurra aveva conquistato la prima ripresa per 4-1 e la transalpina la seconda con lo stesso risultato, con il cartellino finale che ha premiato la campana per 3-2 con gli score di 28-29, 30-27, 29-28, 28-29 e 29-28.

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Per Irma Testa, che si è presentata alla rassegna da portabandiera, si tratta del primo successo nella competizione e in generale del primo da quello ottenuto ai Mondiali del 2023, in seguito ai quali nel 2024 si era presa una pausa tornando a competere lo scorso maggio al Belgrade Winner dove aveva vinto la medaglia d’argento.

Oro anche per Gemini e Guidi Rontani

Quello della pugile campana è stato il primo dei tre ori su tre finali disputate vinti dagli azzurri nella boxe oggi. Dopo Irma Testa sono infatti arrivati i trionfi nei -75kg di Melissa Gemini, che dopo un primo round perso di misura ha rimontato l’egiziana Nabila Aboelfead vincendo per spalti decision, e nei -70kg di Gabriele Guidi Rontani, anche lui vincitore in rimonta nell’ultima ripresa contro lo spagnolo Frank Martinez Bernard.

L’Italia raggiunge quota 100 nel medagliere

Questo tris d’ori nella boxe permette all’Italia di sfondare quota 100 podi nel medagliere, dove si trova saldamente al comando davanti a Turchi e Grecia. Un risultato che a più di una settimana dalla fine della competizione avvicina il movimento azzurro al record di podi conquistati ai Giochi del Mediterraneo nel 1997, quando a Bari ottenne 193 medaglie, di cui 76 d’oro.

Il medagliere: