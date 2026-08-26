Giochi del Mediterraneo, l’Italia respinge l’assalto della Turchia nel medagliere. Oro storico nel badminton, Irma Testa da applausi

L’Italia continua a mietere successi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto: dal badminton e dal nuoto pinnato arrivano tre medaglie d’oro che lanciano sempre più in alto gli azzurri

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia continua a fare incetta di medaglie ai Giochi del Mediterraneo e ormai si avvicina a quota 100 podi. Sembrava una giornata complicata per gli azzurri con la Turchia che ha cercato la rimonta nel medagliere ma due ori dal nuoto pinnato e il primo storico successo nel badminton cancellano la minaccia. E le prossime gare promettono scintille con la portacolori Irma Testa che accede in finale nella sua categoria di peso.

Il primo oro del badminton: lo firma Caponio

Una giornata per l’Italia che vive anche un momento storico grazie a Fabio Caponio che scrive una pagina importante conquistando il primo oro azzurro nel badminton ai Giochi del Mediterraneo. Il 27enne pugliese ha conquistato la vittoria più importante della sua carriera battendo in finale il croato Aria Dinata dopo una partita tiratissima. Non è riuscita invece l’impresa a Yasmine Hamza che si è arresa a un passo dal sogno, sconfitta in finale dalla turca Neslihan Arin, ma arriva comunque un argento molto prezioso.

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I successi dal nuoto pinnato

Tra le discipline presenti a Taranto anche una di quelle che non si vedono molto spesso: il nuoto pinnato. E la prima giornata di competizioni vede l’Italia fare subito la voce grossa dopo i successi in vasca dei giorni scorsi. Il primo successo si giornata porta la firma di Viola Magoga che conquista la medaglia d’oro nei 50 metri pinne biposto con il tempo di 21”91, un successo che viene bissato a distanza di qualche minuto da Filippo Pavoni che conquista la vittoria nei 100 metri pinne biposto con il tempo di 42”06. A completare l’ottima giornata di esordio per gli azzurri ci pensa Anna Leonardi che conquista l’argento nei 200 metri superficie.

Irma Testa in finale, il pugilato promette scintille

Irma Testa comincia con il piede giusto il suo cammino ai Giochi. La pugile campana ha infatti conquistato la vittoria nella semifinale dei 57 kg battendo in maniera netta la montenegrina Bojana Gojokovic. Per la portacolori azzurra si trattava del match d’esordio visto che aveva superato i quarti di finale dopo il forfait della serva Natalia Shadrina e nella finale punta senza mezzi termini alla medaglia d’oro. E a salire sul gradino più alto del podio vogliono essere anche Melissa Gemini che ha guadagnato l’accesso alla finalissima dopo la bella vittoria contro la turca Sude Sur Aslan nei 75 kg e Gabriele Guidi Rontani che si è imposto con verdetto unanime nei confronti del marocchino Abdelhaq Nadid nei 70 kg. Medaglia di bronzo invece per Michele Baldassi nei 60 kg.

Tiro a volo: medaglie per Sessa e Buccolieri

Altra soddisfazioni per l’Italia arrivano dal tiro a volo con Erica Sessa che ha conquistato la medaglia d’argento nella prova di trap femminile cedendo solo di un piattello alla turca Safiye Temizdemir. Nella stessa specialità ma al maschile arriva invece il bronzo di Emanuele Buccolieri che ha ceduto il passo allo spagnolo Andres Garcia e al greco Chatzitsakiroglu.

Il medagliere dei Giochi del Mediterraneo

Sembrava una giornata difficile per l’Italia con la Turchia pronta a rosicchiare il vantaggio accumulato dagli azzurri nei primi giorni di gara ai Giochi del Mediterraneo. Ma ancora una volta il tricolore torna a sventolare a Taranto con la nazionale italiana che si gode un’altra giornata da sogno e continua a guardare tutti dall’alto in basso nel medagliere. Gli azzurri sono saldamente al comando con un bottino che adesso è di 32 medaglie d’oro, 34 di argento e 29 di bronzo per un totale di 95 medaglie. Al secondo posto c’è la Turchia che si era fatta minacciosa ma che si ferma a 45 medaglie totali e a chiudere il podio ci pensa, già molto staccata, la Grecia con 33 medaglie.