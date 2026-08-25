Giochi del Mediterraneo, l’Italia domina il medagliere con altri dieci ori! Nuoto e bocce straripanti, tris di Razzetti

Si chiude con altri dieci trionfi la quarta giornata dei Giochi del Mediterraneo per l'Italia, che vola in fuga nel medagliere grazie ai sei ori nel nuoto e ai quattro vinti nelle bocce

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Pioggia di ori per l’Italia in questa quarta giornata dei Giochi del Mediterraneo. Il movimento azzurro ha conquistato la bellezza di dieci piazzamenti sul gradino più alto del podio, sei dei quali nel nuoto nell’ultima giornata di finali nelle vasche di Taranto, utili a prendere ancora più il largo nel medagliere, dove l’Italia guarda tutti dall’alto in basso forte di un divario abissale sulle inseguitrici.

Altri sei ori dal nuoto nell’ultima giornata nelle vasche di Taranto

Grande protagonista dei successi azzurri ai Giochi del Mediterraneo è stata ancora una volta l’Italia del nuoto, capace di conquistare ben sei ori nell’ultima giornata di gare nelle vasche di Taranto. A inaugurare la serie di successi per il Bel Paese è stata Sara Franceschi, vincitrice dei 200 metri misti in 2’11”22 davanti alla connazionale Chiara Della Corte (2’11”22) e alla greca Nikoletta Pavlopoulou (2’12”69). Successivamente è stato il turno di Simone Spediacci, che nella stessa specialità ha vinto in 1’57”79 (record della competizione) davanti al turco Berke Saka (1’58”66) e all’altro azzurro Jacopo Barbotti (1’59”28).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un altro oro italiano lo ha portato a casa nei 50 metri stile libero Giovanni Guatti, che vinto in 21”96 davanti al connazionale Lorenzo Ballarati (22”00) e al croato Luka Cvetko (22”16), mentre nella stessa disciplina ma a livello femminile arrivano l’argento di Elena Capretta (25”02) e il bronzo di Agata Maria Ambler (25”12), che hanno chiuso dietro alla cipriota Kalia Antoniou (24”92). Italia sovrana anche dei 200 metri farfalla a livello femminile con Paola Borrelli (2’08”47), che ha battuto la greca Georgia Damasioti (2’09”73) e la spagnola Paula Gonzalez Miralles (2’11”10), e maschile con il solito Alberto Razzetti, che vince in 1’55”29 (nuovo record dei campionati) davanti all’altro azzurro Andrea Camozzi (1’57”29) e al turco Polat Uzer Turnali (1’57”54).

L’ultimo oro per il nuoto italiano lo ha poi conquistato Matteo Diodato nei 1500 metri stile libero in 15’06”27, precedendo lo spagnolo Cristobal Vargas Trujillo (5’07”37) e l’altro azzurro Ivan Giovannoni (15’08”01). Nel mezzo anche l’argento di Federica Toma (1’00”74) e il bronzo di Marta Biasoli (1’01”12), che nei 100 metri dorso femminili hanno chiuso dietro alla portoghese Camila Rodrigues Rebelo (1’00”37), e l’argento sempre nei 100 metri dorso ma maschili di Francesco Lazzari (54”28), che ha anticipato il greco Evangelos Makrygiannis (54”54) ma è stato battuto dall’altro greco Apostolos Christou (52”34).

Italia, quattro ori dalle bocce

Scorpacciata di ori anche nelle bocce per l’Italia, che conquista le gare di raffa femminile con Laura Picchio, di Diego Rizzi nella petanque maschile e delle coppie Kety Crescenzi-Laura Picchio nel doppio femminile della raffa e Andrea Chiapello e Diego Rizzi nel doppio maschile della petanque maschile.

Che bottino per gli azzurri del nuoto ai Giochi del Mediterraneo, l’Italia vola nel medagliere

Si chiudono così con il ricchissimo bottino di ben 51 medaglie (19 ori, 22 argenti e 10 bronzi) le gare del nuoto per gli azzurri ai Giochi del Meditarraneo, dove l’Italia sta dominando il medagliere con un vantaggio abissale sulle inseguitrici.

Il medagliere: