Giochi del Mediterraneo, l'atletica spinge l'Italia verso nel record nel medagliere: Inzoli è d'oro. Che beffa nel volley

L'Italia vive un'altra giornata ricca di soddisfazioni ai Giochi del Mediterraneo di Taranto e punta a un record nel medagliere. Dal volley arriva l'unica delusione, azzurre sconfitte in finale

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Altra giornata ricca di successi per l‘Italia ai Giochi del Mediterraneo. La prima giornata di finali dell’atletica porta in dote il primo carico importante di medaglie con Francesco Inzoli e Giovanni Frattini che si mettono in grande evidenza vincendo nel lungo e nel giavellotto. L’unica mezza delusione arriva dal volley, le ragazze perdono nettamente la finale contro la Turchia mentre i ragazzi si riscattano parzialmente dopo la delusione in semifinale vincendo la finalità per il bronzo.

Inzoli e Frattini trascinano l’atletica azzurra

Prima giornata di finali per l’atletica ai Giochi del Mediterraneo e pioggia di medaglie per gli azzurri. Il più atteso era senza dubbio Francesco Inzoli, il saltatore che si è rivelato nella seconda parte di questa stagione ha dimostrato di essere ormai diventato una certezza in ambito internazionale e conquista la gara con una splendida vittoria con la misura di 8,19 in una competizione che vede anche le ottime prove del croato Pravdica (8,14) e dell’algerino (8,03). Ma a tingere d’oro l’Italia ci pensa anche il giavellotto. Giovanni Frattini dopo aver centrato una storica finale agli Europei, sale sul gradino più alto del podio con un sontuoso 81,59 e si mette alle spalle il compagno di squadra Michele Fina.

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Dopo il bronzo agli Europei, Micol Majori era attesa sui 5000 anche a Taranto dove però si deve accontentare della medaglia d’argento alle spalle della marocchina Birdaha, mentre chiude solo al quinto posto Federica Del Buono. Italia sul podio anche nei 100 metri con Eric Marek che conquista l’argento con 10”41 in una gara condizionata da un fortissimo vento contrario. Medaglia di bronzo invece per Sonia Malavisi nel salto con l’asta grazie al 4,45 saltato al secondo tentativo. Argento anche per la 4×400 mista con Federico Falsetti, Sara Cirillo, Riccardo Meli e Ilaria Accame alle spalle della Turchia.

Argento e bronzo: il volley azzurro brilla un po’ di meno

Manca il metallo più importante, quello a cui l’Italia della pallavolo si è abituata molto bene negli ultimi anni. Ma dopo la sconfitta in semifinale degli azzurri, arriva il riscatto con la squadra di Fanizza che dopo la sconfitta in semifinale che aveva lasciato l’amaro in bocca, riesce a trovare un parziale riscatto contro la Turchia che viene sconfitta al tiebreak e dopo un match molto tirato.

La possibilità di dare l’assalto all’oro c’era in ambito femminile ma stavolta la sfida con l’avversaria di sempre Turchia non va dalla parte delle ragazze di Carlo Parisi. Le azzurre sono state battute con un secco 3-0 al PalaMazzola in un match in cui sono sembrate sempre all’inseguimento delle proprie avversarie senza mai riuscire a trovare la capacità di ribaltare l’inerzia del match.

La ginnastica artistica si tinge d’oro

La giornata dell’Italia si era aperta nel mondo migliore con un’altra medaglia conquistata nel tiro a segno. Carlotta Salafia e Danilo Dennis Solazzo sono saliti sul secondo gradino del podio nella gara di carabina a squadre miste conquistando così la terza medaglia della rassegna di Taranto. A precedere i due azzurri sono una Serbia apparsa in giornata di grazia. A proseguire i successi azzurri nel pomeriggio ci hanno pensato le ragazze della ginnastica artistica con la squadra composta da Sofia Tonelli, Artemisia Iorfino, Benedetta Gava, Emma Fioravanti ed Eleonora Caraciula che hanno conquistato la medaglia d’oro nella finale a squadra dominata sin dai primi esercizi. Una medaglia d’oro arriva anche dal judo con il successo degli azzurri nella competizione a squadre miste: sconfitta la Francia in finale con un netto 4-1.

Italia a caccia del record assoluto nel medagliere

Questo il medagliere aggiornato dopo la giornata di domenica 30 agosto 2026 ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. L’Italia si avvicina alle 50 medaglie d’oro e punta al record assoluto nella manifestazione.