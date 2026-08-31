Giochi del Mediterraneo, l’Italia vola nel medagliere: Polzonetti show, la 4x100 vince senza Tortu. Le azzurre del calcio crollano

Gli azzurri volano nel medagliere grazie a un’altra giornata da sogno nell’atletica. Polzonetti continua una stagione da sogno la 4x100 maschile si prende l’oro. E ora tocca a Tamberi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia vola ancora nel medagliere ai Giochi del Mediterraneo in una giornata in cui a brillare sono l’atletica azzurra e il sollevamento pesi. E le soddisfazioni non sono ancora finite visto che ora la nazionale può schierare un big come Gianmarco Tamberi. L’unica nota stonata arriva dal calcio con la netta sconfitta delle azzurre nella finale con il Portogallo.

Polzonetti rivelazione, la 4×100 vince senza Tortu

Seconda giornata di gare a Taranto per l’atletica e ancora tante medaglie azzurre. La gara più bella arriva nei 100 ostacoli femminili dove si conferma la rivelazione Celeste Polzonetti. La 20enne brianzola che si allena negli States conquista la medaglia d’oro con un tempo strepitoso 12”75 per di più con vento contrario che non le ha permesso di dare l’assalto al record italiano di Giada Carmassi (12”69) e al secondo posto si piazza Elena Carraro con 12”79. Medaglia d’oro anche dal mezzofondo con Federica Del Buono che chiude una bellissima rimonta per vincere i 10mila metri battendo la portoghese Carvalho e la marocchina Farkoussi.

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Il terzo successo di giornata arriva dalla staffetta 4×100, nonostante l’assenza di Filippo Tortu e di Filippo Dezza. Damiano Dentato, Filippo Cappelletti, Lorenzo Ianes e Filippo Randazzo vincono in 39”03 davanti a Turchia e Slovenia. Niente da fare invece per la 4×100 femminile, grande favorita alla vigilia, ma il cambio tra Alice Pagliarini e Alessia Pavese non funzione e le azzurre sono costrette ad arrendersi. E ora spazio a Gianmarco Tamberi che dopo il successo agli Europei prova a ripetersi anche a Taranto per l’unico successo che ancora manca alla sua carriera.

Le azzurre crollano col Portogallo

Una medaglia d’argento è comunque da festeggiare ma l’Italia del calcio lascia Taranto con un po’ di amaro in bocca. Nella finale per la medaglia d’oro allo Stadio Iacovone a trionfare, e piuttosto nettamente, è il Portogallo che si aggiudica con un netto 4-0 la vittoria nel torneo di calcio femminile. Le ragazze di Priscilla Del Prete provano a prendere il controllo delle operazioni ma le lusitane riescono a sfruttare ogni occasione utile e dal punto di vista tattico sembrano perfette. Ne viene fuori una finale a senso unico con le azzurre che si devono arrendere nettamente.

Doppio trionfo nel sollevamento pesi, oro al triathlon

Le soddisfazioni per i colori azzurri però non mancano e arrivano anche dal palazzetto dello sport di San Giorgio Jonico dove si tengono le gare di sollevamento pesi. Giorgio Massida, nella categoria dei 65 kg, conquista la medaglia d’oro nello strappo e quella di bronzo nello slancio. Terzo gradino del podio nello slancio invece per Celine Ludovica Delia nella categoria dei 53 kg. La regina della giornata però è Martina Chiacchio che conquista una doppia medaglia d’oro sia nello strappo che nello slancio.

La giornata di Taranto si era aperta con un’altra splendida affermazione per il tricolore grazie alla vittoria della setta mista del triathlon: Paola Sacchi, Riccardo Cultore, Bianca Seregni e Euan De Nigro salgono sul gradino più alto del podio battendo Spagna e Francia.

Il medagliere aggiornato

L’Italia rimane sempre saldamente al primo posto nel medagliere e ora mette nel mirino le 60 medaglie d’oro quando mancano ancora diversi giorni alla fine delle gare.