Giochi del Mediterraneo: Italia padrona, due gli acuti di giornata

Ancora grandi soddisfazioni per i colori azzurri a Taranto.

Prosegue la corsa in solitaria dell’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto al termine di una giornata in cui gli azzurri vincono undici medaglie ma portano a casa solo due ori, in attesa dei risultati serali delle finali di tennistavolo e del doppio maschile di padel che vedono impegnati degli italiani. Vince Danilo Dennis Sollazzo nel tiro a segno – specialità carabina ad aria compressa 10 metri -. E trionfa Melissa Gatti nella roller marathon. Non è in discussione il primato che vede gli azzurri saldamente in testa al medagliere con 121 podi (42 ori, 42 argenti e 37 bronzi) davanti alla Turchia, ferma a 61 (28 – 14- 19) e alla Grecia con 39. La prima medaglia d’oro la porta a casa Danilo Dennis Sollazzo nel tiro a segno al termine di un testa a testa col croato Maricic battuto di misura con un solo punto di differenza. “Un’emozione incredibile – dice a fine gara – sono felice. Non me l’aspettavo, visto il momento di forma che sto attraversando”. Fonte: us Coni (NPK)