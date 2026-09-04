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Giochi del Mediterraneo: l'Italia chiude in bellezza, oro nella pallanuoto

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Nell’ultima gara dei Giochi del Mediterraneo ‘Taranto 2026’ la nazionale maschile di pallanuoto guidata da Sandro Campagna ha vinto la medaglia d’oro battendo in finale il Montenegro 18-14 al termine di un match che ha vissuto momenti di nervosismo dentro e fuori dall’acqua nell’ultimo quarto, a seguito delle proteste del Montenegro per l’espulsione di un loro giocatore e del ct, e poi di nuovo a fine partita. “Vincere con questo gruppo è speciale”, ha commentato il centrovasca Francesco Condemi, che ieri è stato anche portabandiera per l’Italia alla Cerimonia di chiusura. Nel medagliere la spedizione azzurra chiude al primo posto con 224 medaglie (74 ori, 78 argenti e 72 bronzi), record di tutti i tempi per la manifestazione. Fonte: us Coni (NPK)

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