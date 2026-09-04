Giochi del Mediterraneo: l'Italia chiude in bellezza, oro nella pallanuoto

Nell’ultima gara dei Giochi del Mediterraneo ‘Taranto 2026’ la nazionale maschile di pallanuoto guidata da Sandro Campagna ha vinto la medaglia d’oro battendo in finale il Montenegro 18-14 al termine di un match che ha vissuto momenti di nervosismo dentro e fuori dall’acqua nell’ultimo quarto, a seguito delle proteste del Montenegro per l’espulsione di un loro giocatore e del ct, e poi di nuovo a fine partita. “Vincere con questo gruppo è speciale”, ha commentato il centrovasca Francesco Condemi, che ieri è stato anche portabandiera per l’Italia alla Cerimonia di chiusura. Nel medagliere la spedizione azzurra chiude al primo posto con 224 medaglie (74 ori, 78 argenti e 72 bronzi), record di tutti i tempi per la manifestazione. Fonte: us Coni (NPK)