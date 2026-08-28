Giochi del Mediterraneo: le azzurrine U.19 sognano la finale, battuto il Marocco capolista in rimonta per 3-1

La nazionale di Del Prete torna in corsa nel torneo femminile di calcio, ora è terza per differenza reti ma se vince domani col Portogallo si giocherà l'oro

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Impresa della nazionale femminile under 19 al torneo di calcio dei Giochi del Mediterraneo: le azzurrine avevano un solo risultato utile per poter sperare ancora di centrare la finale e non hanno deluso: battuto 3-1 il Marocco capolista, riscattato il mezzo passo falso con la Slovenia (l’1-1 di Francavilla Fontana). Con questo successo l’Italia sale a 7 punti in classifica, agganciando proprio Marocco e Portogallo, che nel match di Brindisi ha battuto 4-0 la Slovenia e sarà l’avversaria dell’ultima partita del girone sabato alle ore 18 allo Iacovone di Taranto. La nazionale è però attualmente terza in classifica in virtù di una peggiore differenza reti (+5, a differenza del +6 del Marocco – che però ha finito le sue partite – e del +7 del Portogallo). Servirà vincere per conquistare la finale di lunedì 31.

Gara in salita per le azzurrine

La partita si era messa male: dopo 13′ l’Italia si fa sorprendere su una rimessa laterale ed El Hajouti colpisce indisturbata di testa portando in vantaggio il Marocco. Dopo quattro nitide palle gol e un palo prima del riposo arrica il gol del pari grazie a una grande giocata di Pinchi. Nella ripresa al 3’ altra occasione colossale per l’Italia: Naam buca l’intervento, Pinchi arriva al tocco sotto porta, ma è provvidenziale il salvataggio di Diyen. E’ un assedio, si gioca a una sola porta. Ciurleo colpisce un altro palo, poi anche una traersa ma sul tap-in si fionda Guerzoni che al 52′ firma il sorpasso. Il Marocco non ha più benzina e al 70’ l’Italia segna ancora: cross di Oddina e colpo di testa vincente di Rosso per il 3-1 finale.

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L’entusiasmo di Del Prete

A fine partita coach Priscilla Del Prete gonfia il petto: “Sono tre partite che esprimiamo un bel gioco e belle prestazioni. Con la Slovenia siamo state un po’ sfortunate, ma prima o poi quando crei la palla entra. Oggi le ragazze hanno fatto una prestazione strepitosa, devo fare i complimenti a loro e allo staff che è 24 ore su 24 a loro disposizione per farle esprimere al meglio. Oggi dopo il pareggio ci ho creduto ancora di più: ci siamo rialzate, abbiamo reagito e poi è stata davvero una partita che mi ha reso orgogliosa. Con il Portogallo sarà decisiva per la finale. Da domani inizieremo a pensarci, siamo a un passo dalla finale ma questo passo dobbiamo farlo. Il pubblico? Ho i genitori pugliesi, le origini contano. Per me è un onore essere qui, devo ringraziare la gente, è stata il nostro sostegno in più”.

Il tabellino di Italia-Marocco

ITALIA-MAROCCO 3-1 (pt 1-1)

Italia (4-2-3-1): Agostini; Grassi, Rosso, Pieri, Andreangeli; Galluzzi, Guerzoni; Ciurleo, Sterner, Martone; Pinchi. A disp.: Pezzi, Oddina, Messa, Saccomandi, Cacace, Miraldi, Ciccarelli. All. Del Prete

Marocco (4-3-3): Naam; Abajiou, Mouradi, Chaimae Boughazi, El Hajouti; Diyen, Krafia, Hamdani; Lamrani, Oubella, Youssoufi. A disp.: Bouzman, Ben Amar, Zeqaqi, Boushaba, Charaf Boughazi, Lakradi. All. Rabie

Reti: 13’ El Hajouti (M), 38’ Pinchi (I), 51’ Guerzoni (I), 70’ Rosso (I)

Arbitro: Belaid (Tunisia); Assistenti: Ismail (Tunisia), Nikoloski (Nord Macedonia); Quarto ufficiale: Ergun (Turchia)

Note: Guerzoni (I)

Risultati, classifica e programma

Gruppo Unico: Portogallo, Marocco, ITALIA, Slovenia, Kosovo

Prima giornata, sabato 22 agosto

Slovenia-Marocco 0-4

Portogallo-Kosovo 3-0

Seconda giornata, domenica 23 agosto

Portogallo-Marocco 2-1

Italia-Kosovo 4-1

Terza giornata, martedì 25 agosto

Marocco-Kosovo 4-0

Italia-Slovenia 1-1

Quarta giornata, giovedì 27 agosto

Portogallo-Slovenia 4-0

Italia-Marocco 3-1

La classifica dopo la quarta giornata

Portogallo, Marocco e Italia 7, Slovenia 1, Kosovo 0

Quinta giornata, sabato 29 agosto

Slovenia-Kosovo, ore 18 | Brindisi

Portogallo-Italia, ore 18 | Taranto

Finali, lunedì 31 agosto

3° posto, ore 10.30 | Brindisi

1° posto, ore 19 | Taranto