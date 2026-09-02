L'Italia vola nel medagliere grazie all'atletica e sfonda quota 200 podi, battendo il record stabilito ai Giochi del Mediterraneo di Bari 1997. Nuovo ritiro per Tortu

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Nuova giornata ricca di soddisfazioni ai Giochi del Mediterraneo per l’Italia, che trascinata dai cinque ori conquistati nell’atletica vola nel medagliere stracciando il record di 193 podi conquistate nel 1997 a Bari e sfondando quota 200. Una giornata di successi macchiata però dall’ennesimo infortunio di Filippo Tortu, costretto a ritirarsi dalla finale dei 200 metri maschili.

L’Italia vola nell’atletica

Altra giornata gloriosa per l’atletica italiana a Taranto con ben cinque ori. Una serie di trionfi iniziati con il successo di Vittoria Fontana nei 200 metri femminili in 22.93 a cui poco dopo hanno fatto seguito quello di Ayomide Folorunso nei 400 metri femminili a ostacoli in 54.22, con Alice Muraro terza che ha completato la bella doppietta azzurra, e quello di Sara Fantini, dominante nel lancio del martello femminile. La serie di successi azzurri nell’atletica si è poi conclusa con i due ori vinti nella staffetta 4×100 mista in 40.98 e nella 4×400 femminile in 3:29.91.

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Nel mezzo tante altre medaglie a partire da quella nei 200 metri maschili di Filippo Dezza. Stesso metallo anche per Lorenzo Bruno nel salto triplo e Daisy Osakue nel lancio del disco, mentre Matteo Olivieri ha conquistato un bel bronzo nel salto con l’asta.

Tortu senza pace, nuovo ritiro per problemi fisici

In questa giornata ricca di soddisfazioni c’è stato però spazio anche per un grande dispiacere per l’atletica italiana. Alla gara dei 200 metri maschili dove Dezza ha conquistato l’argento infatti non ha potuto prendere parte Tortu, che dopo aver essere stato ripescato ieri sera per la finale è stato oggi obbligato a ritirarsi in seguito all’ennesimo problema fisico di questa annata maledetta per Filippo, fermato da un nuovo fastidio al bicipite sinistro.

Italia da record ne medagliere, ora si punta al primato negli ori

I successi dell’atletica azzurra permettono all’Italia di prendere sempre più il largo nel medagliere dei Giochi del Mediterraneo, stracciando anche il precedente record di 193 podi stabilito sempre in Puglia a Bari nel 1997. L’Italia non solo si è migliorata per quanto riguarda le medaglie totali (siamo già a ben 223 in questa edizione!), ma ha anche eguagliato il primato di ori (73) registrato ai tempi nel capoluogo pugliese. Un primato destinato a venire migliorato dagli azzurri. Ecco il medagliere aggiornato alle 21 del 2 settembre (prime dieci posizioni).