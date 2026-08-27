Giochi del Mediterraneo: miracolo Italia, 3-0 al 96' al Kosovo e semifinale centrata per un gol in più in differenza reti sull'Albania

Il riscatto parte dall’Under 18: quando la situazione nel girone del torneo di calcio dei Giochi del Mediterraneo sembrava compromessa gli azzurrini hanno realizzato una vera e propria impresa battendo per 3-0 il Kosovo mentre l’Algeria superava per 2-0 l’Albania: era l’unica combinazione possibile per centrare la semifinale e l’Italia di Franceschini ci è riuscita facendo esplodere di gioia i 16.500 spettatori dello Jacovone di Taranto. L’Under 18 è in semifinale e domani alle 10.30 di mattina, sempre a Taranto, affronterà la Tunisia, vincitrice del Gruppo A.
- La combinazione perfetta
- L'apoteosi al 96' col 3-0 di Perillo
- Il ct Franceschini emozionato
- Il tabellino di Italia-Kosovo
- Risultati e classifiche
La combinazione perfetta
Per scavalcare in classifica l’Albania bisognava vincere con tre gol di vantaggio contro una squadra di due anni più grande e sperare nel contemporaneo successo dell’Algeria sugli albanesi (con almeno due reti di scarto). Ed è quello che è successo ma c’è voluto un gol al 96′ per allontanare i fantasmi della beffa. Al 6’ la prima grande occasione: Casagrande mette un pallone teso in mezzo per Corigliano ma il suo tiro di sinistro termina fra le braccia di Qela. Due minuti più tardi è Landi ad avere una chance sul servizio di Dattilo, ma il tocco sotto misura è centrale. Il primo gol alla mezzorta: batti e ribatti in area di rigore, la palla arriva a Giammattei che segna incrociando di destro.
L’apoteosi al 96′ col 3-0 di Perillo
Nella ripresa il tema non cambia, è l’Italia a fare la partita e a creare pericoli: nei primi 10’ prima Dattilo, poi Corigliano e subito dopo due volte Casagrande sfiorano il raddoppio. Al 60’ l’Italia si mangia le mani: Giammattei mette un cross teso sul quale arriva Casagrande che però spara alto da pochi passi. Da Francavilla Fontana è arrivata anche la notizia del vantaggio dell’Algeria sull’Albania, ma servono ancora gol agli Azzurini per ribaltare la classifica. L’Algeria raddoppia e a 16’ dalla fine l’Italia può tornare in corsa con un calcio di rigore: dal dischetto Casagrande non sbaglia. Assalto finale al batticuore e al 6’ di recupero l’atalantino Perillo segna il 3-0.
Il ct Franceschini emozionato
Solo soddisfazione nelle parole del tecnico Daniele Franceschini: “Abbiamo vissuto emozioni indescrivibili: ringrazio il pubblico di Taranto, è stato incredibile e siamo orgogliosi di averli ripagati con una grande prestazione. C’è stato un grande spirito e una grande voglia di giocare. Abbiamo messo grande cuore senza fare calcoli e alla fine siamo stati premiati. La porta sembrava stregata abbiamo avuto moltissime occasioni ma sono sempre stato fiducioso. Ciò che ho sempre provato a trasmettere ai ragazzi è di non perdere mai equilibrio e identità e anche questa volta ci siamo riusciti”.
Il tabellino di Italia-Kosovo
ITALIA-KOSOVO 3-0 (pt 1-0)
Italia (4-3-1-2): Sonzogni; Rigo, Donato, Gaffurini (dal 90’+3 Diallo), Dattilo (dal 62’ Rocca); Baffoh (dal 79’ Ballarin), Olivieri, Giammattei (dal 79’ Albini); Corigliano; Casagrande, Landi (dal’ 62 Perillo). A disp.: Lupo, Guaglianone. All. Franceschini
Kosovo (4-3-3-): Qela; D. Gashi, Salihu, Hetemaj, Syla; Hajdini (dal 65’ Grezda), Krasniqi (dal 65’ Suplja), Shala (dal 79’ Selimi); Ahmeti, Imeri, Mehmeti. A disp.: Gutaj. All. Kryeziu
Reti: 30’ Giammattei (I), 75’ rig. Casagrande (I), 90’+6 Perillo (I)
Arbitro: Ergun (Turchia); Assistenti: Celebi (Turchia), Skrban (Slovenia); Quarto ufficiale: Belaid (Tunisia)
Note: ammonito Mehmeti (K), Ammoniti Shala (K), Landi (I), Suplja (K), Baffoh (I). Spettatori presenti: 16.500
Risultati e classifiche
Gruppo A: Marocco, Turchia, Tunisia, Macedonia del Nord
Gruppo B: ITALIA, Algeria, Kosovo, Albania
Le partite del Gruppo B
Prima giornata, sabato 22 agosto
Algeria-Kosovo 2-1
ITALIA-Albania 1-1
Seconda giornata, lunedì 24 agosto
Albania-Kosovo 3-1
ITALIA-Algeria 3-1
Terza giornata, mercoledì 26 agosto
Algeria-Albania 2-0
Kosovo-ITALIA 3-0
La classifica del Gruppo B
Algeria 6, Italia e Albania 4, Kosovo 0
Semifinali, venerdì 28 agosto | Taranto
S1) Tunisia-Italia, ore 10.30
S2) Algeria-Marocco, ore 21
Finali, domenica 30 agosto | Taranto
3° posto Perdente S1-Perdente S2, ore 10
1° posto Vincente S1-Vincente S2, ore 19