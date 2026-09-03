Giochi del Mediterraneo, Molfetta: "Delegazione azzurra di livello assoluto"

"Siamo stati fortunati ad avere una delegazione azzurra di livello assoluto": Lo ha detto Carlo Molfetta, direttore generale del Comitato organizzatore, alla conferenza stampa di chiusura dei Giochi del Mediterraneo

“Numeri record sotto tantissimi aspetti. Siamo stati fortunati ad avere una delegazione azzurra di livello assoluto, che ha fatto sì che potessimo tornare a casa con 224 medaglie”. Lo ha detto Carlo Molfetta, direttore generale del Comitato organizzatore, alla conferenza stampa di chiusura dei Giochi del Mediterraneo. Molfetta si è detto molto orgoglioso del numero di medaglie conquistate che hanno permesso di superare il record di Bari, quando l’Italia si era fermata a 193. “Mi auguro che il Kosovo possa mantenere alto il livello, non sarà facile. Da atleta spero non battano i nostri record” ha aggiunto. (ServizioDi Ingenito)