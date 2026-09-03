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Giochi del Mediterraneo, Molfetta: "Delegazione azzurra di livello assoluto"

"Siamo stati fortunati ad avere una delegazione azzurra di livello assoluto": Lo ha detto Carlo Molfetta, direttore generale del Comitato organizzatore, alla conferenza stampa di chiusura dei Giochi del Mediterraneo

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“Numeri record sotto tantissimi aspetti. Siamo stati fortunati ad avere una delegazione azzurra di livello assoluto, che ha fatto sì che potessimo tornare a casa con 224 medaglie”. Lo ha detto Carlo Molfetta, direttore generale del Comitato organizzatore, alla conferenza stampa di chiusura dei Giochi del Mediterraneo. Molfetta si è detto molto orgoglioso del numero di medaglie conquistate che hanno permesso di superare il record di Bari, quando l’Italia si era fermata a 193. “Mi auguro che il Kosovo possa mantenere alto il livello, non sarà facile. Da atleta spero non battano i nostri record” ha aggiunto. (ServizioDi Ingenito)

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