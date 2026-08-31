Giochi del Mediterraneo: oro Italia con le azzurre della ginnastica artistica

Italia nella ginnastica artistica ai Giochi del mediterraneo di Taranto. Le azzurre (Angela Andreoli, Eleonora Calaciura, Emma Fioravanti, Benedetta Gava, Artemisia Iorfino, Sofia Tonelli) si sono imposte nel concorso generale a squadre femminile precedendo Spagna e Algeria. Si tratta della seconda medaglia d’oro per i colori azzurri oggi. “Le ragazze hanno saputo dimostrare di essere all’altezza”, ha detto Andreoli, la quale non ha potuto gareggiare a causa di un problema al retto femorale aggiungendo anche: “questa trasferta l’ho vissuta da leader e da mamma chiocca, perché le ragazze hanno anche bisogno di aver qualcuno che ha esperienza per poi far capire anche tutte le dinamiche delle gare”. Per quanto riguarda il suo infortunio, l’atleta ha detto: “Questo mi terrà ferma almeno per tre settimane, ma spero che dopo questo periodo poi sia tutto risolto, se così non sarà spero di tornare l’anno prossimo e giocarmi tutte le gare importanti”.