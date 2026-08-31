Giochi del Mediterraneo, oro per l’Italia nella prova a squadre di judo

Atro oro per l’Italia ieri nella prova a squadre miste di judo. Gli azzurri nella finale dei sei incontri, hanno sconfitto 4-1 la Francia. “Quest’oro è stato bellissimo e fondamentale per tutta la squadra. È stato bello anche perché è uno sport individuale quindi farlo in squadre ti da un’altra emozione. È bello vincerlo in casa, avevamo un pubblico che ci dava una carica, possiamo dire che lo abbiamo vinto insieme a loro. Sono salita su quel tatami e ho dato tutto per vincere”, ha detto Asya Tavano.