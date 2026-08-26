Giochi del Mediterraneo, Razzetti oro anche nei 200 farfalla: "Emozione incredibile"

Alberto Razzetti porta a casa la terza medaglia d'oro dei suoi Giochi del Mediterraneo di Taranto.

Dopo i successi dei giorni scorsi nei 100 farfalla e nei 400 misti, Alberto Razzetti porta a casa la terza medaglia d’oro dei suoi Giochi del Mediterraneo. Il nuotatore azzurro si è imposto ieri anche nei 200 metri farfalla. Per Razzetti anche il tempo record della manifestazione di 1.55.29. “È stata un’emozione incredibile – ha commentato l’atleta ligure – gareggiare in casa è sempre bello, vincere in casa è ancora più bello. Si è fatta sentire la spinta del pubblico. Ogni bracciata aveva un po’ di forza in più”. Poi ha aggiunto: “Non c’è modo migliore di finire la stagione che così. Vedere la squadra che vince così tanto, che va così bene, dà un po’ più di carica a tutti. Tutti vogliamo emulare i nostri compagni che vincono e che fanno delle belle prestazioni. Quindi, questo spinge veramente tutta la squadra che ha veramente una profondità incredibile. Negli ultimi anni davvero il livello in Italia del nuoto è salito spaventosamente e ora siamo ai vertici”. Fonte: us Coni (NPK)