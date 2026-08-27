Giochi del Mediterraneo, Sella è bronzo nella ritmica: "Speciale perché siamo in casa"

Altra medaglia per l'Italia dal Palacampitelli di Grottaglie (Taranto), dove ieri si sono svolte le finali all-around di ginnastica ritmica

Altra medaglia per l’Italia dal Palacampitelli di Grottaglie (Taranto), dove ieri si sono svolte le finali all-around di ginnastica ritmica. L’azzurra Viola Sella ha conquistato il bronzo nel concorso generale sui quattro attrezzi. Partita dal quarto posto delle qualificazioni, l’atleta milanese è riuscita a risalire la china guadagnandosi il terzo posto, dietro la turca Gokce Emir e la spagnola Pico. Di grande spessore la prova della ginnasta nelle routine con cerchio, palla e nastro. Unico piccolo rammarico la prestazione alle clavette, rovinata da una perdita d’attrezzo nella seconda parte dell’esercizio che non le ha comunque impedito di chiudere con un ottimo punteggio complessivo e soffiare il terzo gradino del podio alle avversarie. “È forse una delle medaglie più importanti della mia carriera, è veramente un’emozione unica perché siamo in casa ed è proprio speciale. Fonte: us Coni (NPK)