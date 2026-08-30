Giochi del Mediterraneo, tris di medaglie per l'Italia nel triathlon

Tris di medaglie per l’Italia ieri nelle finali del triathlon. Nella prova individuale femminile Bianca Seregni è stata dominatrice assoluta. Sul traguardo del lungomare di Taranto, l’atleta milanese ha preceduto di 23” la slovena Tjasa Vrtacic e l’altra azzurra Paola Sacchi, vincitrice della medaglia di bronzo. Argento invece per Euan De Nigro nella gara maschile, vinta dal greco Panagiotis Bitados con il tempo complessivo di 53’47”. Lo spagnolo Eduardo Blanco Mollá si è aggiudicato il terzo posto. De Nigro ha mantenuto il gruppo di testa fino alla frazione di corsa, ma il greco Bitados ha piazzato l’allungo decisivo negli ultimi chilometri. Le parole dei tre azzurri.