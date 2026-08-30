Giochi del Mediterraneo: Under18, mai una gioia, Italia umiliata dal Marocco nella finale per il bronzo

A Taranto i nordafricani dilagano (4-1) e conquistano il terzo posto, troppe disattenzioni difensive per gli azzurrini di Franceschini, di Giammattei il gol della bandiera

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Dopo aver fallito la corsa all’oro, con la sconfitta per 3-1 con la Tunisia in semifinale, la Nazionale italiana Under 18 di Daniele Franceschini nel torneo di calcio maschile ai Giochi del Mediterraneo viene sconfitta dal Marocco anche nella finalina per il terzo posto. Il bronzo va ai nordafricani che si sono imposti nettamente allo Jacovone di Taranto per 4-1.

Azzurrini sotto già al 9′

E’ subito Marocco in avvio e dopo 9′ l’Italia è già sotto: Mounsef sfrutta un posizionamento errato della difesa azzurra e segna nell’angolino. La reazione c’è ma porta a poco. ue occasioni per l’Italia, che reclama anche un rigore invano e gara che resta saldamente in pugno agli africani. Prima del riposo occasionissima per il Marocco con Kasbi che recupera palla nella zona del campo italiana. Nel tentativo di tiro però il capitano della nazionale nordafricana liscia la palla del possibile 0-2. Pari sfumato al 41′ sbaglia il Marocco con Casagrande che ha la chance in contropiede per servire Olivieri in volata verso la porta avversaria. L’attaccante del Verona però sbaglia il passaggio e si va al riposo sull’1-0 per il Marocco.

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La disfatta nel secondo tempo

Nella ripresa il tracollo. ln pochi minuti gli azzurrini affondano. Al 47′ Bouhaddi consegna la palla al limite dell’area ad Eddaouddi che di prima con un tiro angolato sul secondo palo batte Sonzogni. Al 52′ la disfatta. Palla in verticale per Eddaouddi con Sonzogni che esce non benissimo: il marocchino serve il compagno Essaadi che praticamente a porta vuota deve solo spingere il pallone per trovare lo 0-3 che spegne le speranze degli azzurri per la conquista del bronzo. Il baby della Roma Giammattei con un bel diagonale prova a riaprire i giochi al 59′ ma al 75′ Benomar chiude la storia con un tiro dalla distanza non irresistibile che Sonzogni però lascia passare. Finisce 4-1 per il Marocco che conquista il bronzo, Italia all’asciutto mentre per l’oro sarà derby africano stasera tra Tunisia e Algeria.

Risultati e classifiche

Gruppo A: Marocco, Turchia, Tunisia, Macedonia del Nord

Gruppo B: ITALIA, Algeria, Kosovo, Albania

Le partite del Gruppo B

Prima giornata, sabato 22 agosto

Algeria-Kosovo 2-1

ITALIA-Albania 1-1

Seconda giornata, lunedì 24 agosto

Albania-Kosovo 3-1

ITALIA-Algeria 3-1

Terza giornata, mercoledì 26 agosto

Algeria-Albania 2-0

Kosovo-ITALIA 3-0

La classifica del Gruppo B

Algeria 6, Italia e Albania 4, Kosovo 0

Semifinali, venerdì 28 agosto | Taranto

S1) Tunisia-Italia 3-1

S2) Algeria-Marocco 5-4 dtr

Finali, domenica 30 agosto | Taranto

3° posto Italia-Marocco 1-4

1° posto Tunisia-Algeria S2, ore 19