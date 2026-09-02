Giochi Mediterraneo, bronzo per Luca Borgonovo, Cristiano Giuseppe Ficco e Sofia Tonelli

L’Italia si piazza sul terzo posto del podio ai Giochi del Mediterraneo con gli atleti Luca Borgonovo, Cristiano Giuseppe Ficco e Sofia Tonelli. Gli azzurri italiani hanno vinto la medaglia di bronzo rispettivamente nel singolo leggero maschile, nello strappo e nello slancio e nella finale femminile dell’all-around. Per Leca Borgonovo “è stata medaglia ottenuta con fatica e contro avversari molto forti”. “Sono state due medaglie sudate. È stato un periodo pesante quindi me le godo fino in fondo”, ha detto Cristiano Giuseppe Ficco. La fatica si è fatta sentire anche per Sofia Tonelli, la quale dice però che con questa premessa “arrivare sul podio è una soddisfazione personale”. (NPK) Us Coni