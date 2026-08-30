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Giochi Mediterraneo, doppia medaglia per Oyebode: oro e bronzo a tennistavolo

Pioggia di medaglie per l'Italia a Taranto: soddisfazioni anche nel tennistavolo

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Dopo l’oro guadagnato ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto con la squadra maschile, insieme a Andrea Puppo e Carlo Rossi, John Oyebode conquista un’altra medaglia: il bronzo nel doppio misto, con Gaia Monfardini. I protagonisti sui campi del Palazzetto ‘Giovanni Paolo II’ di Massafra sono stati per il secondo giorno di fila loro, reduci dallo storico oro conquistato con i rispettivi quartetti nelle prove a squadre, che si sono tinti di bronzo nel tabellone del doppio misto, novità di quest’edizione. Le parole di John Oyebode e di altri azzurri medagliati di giornata. Fonte: us Coni (NPK)

Giochi Mediterraneo, doppia medaglia per Oyebode: oro e bronzo a tennistavolo

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