La "Piccola Olimpiade" di Taranto si chiude con l'ennesimo exploit azzurro nella pallanuoto: nuovo primato anche negli ori, è la miglior edizione di sempre per il tricolore.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La medaglia d’oro nella pallanuoto maschile è la ciliegina sulla torta per l’Italia in un’edizione difficilmente ripetibile per la bontà dei risultati ottenuti e per il coinvolgimento del pubblico. Bilancio da urlo per i Giochi del Mediterraneo di Taranto, kermesse che ha regalato fino all’ultimo una serie di enormi soddisfazioni ai colori azzurri. E di record. Di medaglie, di ori, di successi in una prova multipla: davvero una pioggia di successi, a testimonianza della bontà di un movimento sportivo capace di esaltarsi in ogni tipo di occasione e di circostanza. Lo dimostra il dominio totale nel medagliere finale.

Ultima giornata: trionfo del Settebello di pallanuoto

A chiudere un’edizione da sogno per i colori italiani e per la stessa città di Taranto, il trionfo del Settebello nel torneo di pallanuoto maschile, grazie al 18-14 in finale sul Montenegro. Vittoria meritata dalla squadra di Sandro Campagna, nonostante le recriminazioni montenegrine. Niente medaglie, invece, dalle ultime due prove dell’atletica: la mezza maratona maschile e femminile. Tra gli uomini successo del turco Ali Kaya davanti all’algerino Mohammed Sief Boukartaba e all’altro turco Ramazan Bastug. Quarto posto per l’azzurro Pasquale Selvarolo. Tra le donne, successo per la marocchina Fatima Ezzahra Birdaha davanti alla slovena Klara Lukan e alla croata Matea Parlov Kostro. Settima l’azzurra Greta Settino.

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Il triplo, clamoroso record dell’Italia a Taranto 2026

L’edizione tarantina si chiude così con 224 medaglie complessive per l’Italia: polverizzato il precedente record di podi in una singola edizione stabilito sempre in Puglia ma a Bari, nel 1997: 193 medaglie. Non solo. Grazie al successo dei ragazzi della pallanuoto, è stato anche ritoccato il primato degli ori conquistati: 74, uno in più di quelli incamerati 29 anni fa nel capoluogo. E per la prima volta in una rassegna a prove multiple una nazione europea ha superato quota 200 medaglie. A trainare la selezione azzurra sono stati i trionfi conseguiti in tutte le discipline, dal nuoto all’atletica, dalla ginnastica agli sport di squadra, con l’eccezione del calcio maschile.

Giochi del Mediterraneo, medagliere finale: Grecia terza

Italia assoluta dominatrice nel medagliere finale, dunque. Con 224 podi, la spedizione azzurra ha addirittura conquistato più del doppio delle medaglie della seconda classificata nella speciale graduatoria, la Turchia, che si è fermata (si fa per dire) a quota 111. In terza posizione la Grecia, che ha chiuso con 71 medaglie ma ha preceduto Francia e Spagna per il maggior numero di ori portati a casa. Questa la tabella definitiva, limitata alle prime dieci posizioni.