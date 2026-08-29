Altre grandi soddisfazioni per la squadra tricolore a Taranto: raggiunta quota 132 medaglie con gli ori di Avanzato e Seregni, l'obiettivo dei 200 podi rimane alla portata.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non si ferma la straripante pioggia di medaglie per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Grazie alle altre nove conquistate nella giornata di sabato, la selezione azzurra ha raggiunto la cifra di 132 podi: il clamoroso record di 200 medaglie è ancora possibile, visto che al termine della “Piccola Olimpiade” pugliese mancano ancora cinque giornate piene di gare (gran finale il 3 settembre) e da domenica cominciano anche le prove di un altro storico serbatoio di trionfi per l’Italia: l’atletica leggera. Festa grande, insomma, di risultati e di pubblico, in un’edizione dei Giochi del Mediterraneo destinata a entrare nella storia.

Italia, tutti gli ori del 29 agosto ai Giochi del Mediterraneo

Due le medaglie d’oro in una giornata contrassegnata da “appena” undici finali. Trionfo di Carlotta Avanzato nel judo, categoria 63 kg, e di Bianca Seregni nella gara di triathlon, vinta in solitaria con Paola Sacchi sul gradino più basso del podio. Argento nel judo per Asya Tavano, piegata nella finale dei 78 kg dalla croata Helena Vukovic, e per Sansei Kwadjo Anani nei 100 kg, contro il turco Ibrahim Tataroglu. Argento nel triathlon maschile per Euan De Nigro e ancora nel judo, categoria 90 kg, per Christian Parlati battuto in finale dal francese Aleksa Mitrovic. Secondo posto nella prova di pistola ad aria compressa da 10 metri per Brigida Veccaro, terzo per l’Italia del tennistavolo grazie al successo nella finalina a spese della Francia.

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Calcio, Azzurrine in finale. Volley, che flop: vince la Grecia

Se i maschietti del calcio avevano fallito l’accesso in finale facendosi rimontare dalla Tunisia sotto il sole torrido della mattinata tarantina, a riscattare l’onore del football tricolore ci hanno pensato le ragazze della Nazionale femminile, brave a guadagnare il pass per il match decisivo per il titolo grazie al sofferto pareggio col Portogallo, giunto proprio in extremis grazie a un gol di Ciurleo. Lunedì la finalissima proprio contro le lusitane. Incredibilmente fuori in semifinale, invece, la Nazionale maschile di volley, superata al tie-break dalla Grecia dopo una partita dalle mille emozioni. E dire che quello della pallavolo doveva essere uno degli ori più “scontati” di questi Giochi.

Il medagliere: Italia a quota 132, la Turchia è seconda con 65

La sorprendente battuta d’arresto del volley non ha rallentato la corsa dell’Italia nella “Piccola Olimpiade” di Taranto: 132 medaglie in totale, di cui 45 ori, 48 argenti e 39 bronzi. La Turchia è seconda con 65 medaglie, di cui 31 d’oro: impensabile una rimonta nei prossimi giorni. Al terzo posto, ma notevolmente staccata, c’è la Grecia, quindi via via tutte le altre, con Francia e Spagna che provano a insidiare la squadra ellenica. Ecco il medagliere aggiornato al termine della giornata del 29 agosto (prime dieci posizioni).