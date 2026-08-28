Consueta pioggia di podi e successi a Taranto: spiccano i trionfi di Melissa Gatti nel roller marathon e di Danilo Denis Sollazzo nel tiro a segno. Azzurri ko (1-3) con la Tunisia.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Consueta pioggia di medaglie per i colori azzurri ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Italia dominante in tutti gli sport, con successi che arrivano anche da discipline forse poco note al grande pubblico. È il caso del roller marathon, terreno di caccia preferito di Melissa Gatti, o del tiro a segno, che ha visto trionfare Danilo Dennis Sollazzo. Ori anche nella prova a squadra maschile di tennistavolo, nel judo (Michela Terranova, Valerio Accogli e Giulia Ghiglione) e medaglie in diverse discipline. Da registrare, però, il “solito” – ahimé – flop del calcio, con l’eliminazione in semifinale degli Azzurrini di Franceschini, sconfitti dalla Tunisia.

Italia, gli ori del 28 agosto ai Giochi del Mediterraneo

Da Sollazzo nel tiro a segno – carabina ad aria compressa 10 metri – il primo oro di giornata, al termine di un appassionante testa a testa col croato Maricic, superato per un solo punto. Quindi l’impresa di Gatti nel roller marathon, una volata perfetta sul lungolare di Taranto grazie alla quale ha avuto la meglio sulla portoghese Francisca Gomes Henriques, argento, e l’altra azzurra Sofia Saronni, bronzo. Quindi la grande abbuffata nel judo: Giulia Ghiglione oro nella categoria -48 kg femminile, Valerio Accogli nella -66 kg maschile, Michela Terranova nella -57 kg femminile. Grande gioa anche pr Mateo Mutti, John Oyebode, Carlo Rossi e Andrea Puppo, vincitori della finale del tennistavolo con un perentorio 3-0 sull’Egitto.

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Delusione nel calcio: sotto il sole è la Tunisia a passare

Soddisfazioni con argenti e bronzi anche in altre discipline, mentre dal calcio forse l’unica vera, grande delusione di giornata. Illusorio il gol del vantaggio firmato da Perillo al 21′ contro la Tunisia. Nella ripresa, sotto un sole cocente e una temperatura di 37 gradi (il calcio d’inizio era fissato alle 10.30, con lo Iacovone semivuoto: tutti avevano acquistato il biglietto per l’altra semifinale delle 21), l’Italia ha retto fino al 15′, quando Derbali ha trovato il gol dell’1-1. Nel finale il crollo: al 30′ la rete di Anene, al 47′ quella di Dhouib per il definitivo 1-3. Domenica Italia alla finalina per il bronzo contro il Marocco, sconfitto ai rigori dall’Algeria.

Il medagliere: Italia a quota 123, la Turchia è appena a 61

Nonostante la delusione calcistica (sembra quasi che in questa fase della sua storia sportiva l’Italia sia “condannata” a non ricevere soddisfazioni proprio dallo sport più amato), è fuga tricolore nel medagliere complessivo: 123 medaglie in totale, di cui 43 ori, 43 argenti e 37 bronzi. Doppiata – anzi: di più – la Turchia, seconda con 61 medaglie. Al terzo posto, ma staccatissima, la Grecia, quindi via via tutte le altre, con Francia e Spagna in progressiva risalita. Ecco il medagliere aggiornato al termine della giornata del 28 agosto (prime dieci posizioni).