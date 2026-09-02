Giochi Mediterraneo: oro Italia nella pallamano femminile, salto triplo e sollevamento pesi

Tripletta d’ori per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo. La Nazionale italiana femminile di pallamano ha conquistato la medaglia d’oro al termine della finale vinta contro la Tunisia, Erika Saraceni ha vinto la medaglia d’oro nella gara di salto triplo e Giulia Miserendino si è aggiudicata un posto sulla vetta del podio nello strappo (-69 kg) durante la seconda giornata dedicata alla pesistica. “Sono orgogliosa delle mie compagne di squadra, anche di quelle che non hanno potuto gareggiare. Speriamo che il percorso che la pallamano femminile sia in crescita e che questo sia solo il punto di partenza”, ha detto Ilaria Dalla Costa. Per Erika Saraceni “è stata una stagione difficilissima”, per cui dice di volersi godere “fino all’ultimo” questa medaglia. “Sto vivendo delle emozioni uniche. Qui siamo tutti d’accordo su quanto siamo appassionati allo sport. Siamo una grande squadra e viva lo sport!”, ha detto Giulia Miserendino. (NPK) US Coni