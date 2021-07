Giochi Olimpici Tokyo 2020, sarà Lorenzo Musetti a sostituire Jannik Sinner

Dopo l’annuncio del forfait di Jannik Sinner per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la Federazione sceglie come sostituto il giovane Lorenzo Musetti. Ecco l’annuncio del Coni sul proprio canale Twitter: Ufficializzato un cambio nella squadra dei tennisti azzurri per Tokyo2020. Sarà Lorenzo Musetti a sostituire Jannik Sinner che rinuncia per valutazioni personali al pass conquistato in base alla posizione nel ranking”.

La formazione del tennis azzurra, che comprende 6 pass individuali, sarà dunque così composta: Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Camilla Giorgi e Jasmine Paolini.

