Giochi'26: Fontana, "spero siano volano di sviluppo"

“Grandi eventi, come le Olimpiadi, sono molto importanti non solo a livello sportivo, ma anche per la valorizzazione dell’immagine, del turismo e dell’economia del territorio, come ha dimostrato Expo 2015. Ora, però, bisogna conquistare l’assegnazione dei Giochi olimpici e questo non è scontato”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Mosca, a margine dell’inaugurazione del ‘Salone del Mobile Milano-Moscow 2018’.

“Se dovessimo farcela – ha aggiunto Fontana – spero che le Olimpiadi invernali si trasformino in un ulteriore volano di sviluppo. Abbiamo delle ottime carte da giocare, lo ha riconosciuto anche il Cio che ritiene la nostra una proposta seria e affascinante”.

“Credo proprio – ha concluso il presidente – che mettere insieme Milano, con il suo fascino e il suo brand, e Cortina e la Valtellina, con le loro montagne, sia una proposta che nessun altro può offrire”, sono le parole di Fontana riportate dall’Ansa. Milano e Cortina concorrono con Stoccolma (Svezia) e Calgary (Canada).

SPORTAL.IT | 10-10-2018 14:51