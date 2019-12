Gioco, risultati, stile: il popolo Juve processa il colpevole

Una vera e propria debacle contro un avversario che già aveva messo sotto la Juventus in campionato. La sconfitta nella finale di SuperCoppa Italiana contro la Lazio ha mandato su tutte le furie i tifosi bianconeri, che nelle ore successive all’incontro hanno aperto il processo alla squadra. Ma sul banco degli imputati c’è finito soprattutto Maurizio Sarri, che ha mancato il primo trofeo stagionale.

SARRI SOTTO ATTACCO. A guidare il fronte anti-Sarri ci sono anche alcuni giornalisti, come Maurizio Crosetti che su Twitter ha attaccato il tecnico toscano sia sul piano strettamente professionale che su quello dello stile.

“Quanto faceva giocar male la Juve, Allegri. Veramente”, ha scritto il giornalista, ironizzando sul “bel gioco” che Sarri avrebbe dovuto portare alla Juventus e di cui, invece, non c’è traccia quando si è ormai al termine della prima metà della stagione.

“Unica volta che siamo d’accordo. Purtroppo la Juve non esonera”, commenta Sharethegol. “Da juventino dico che e’ proprio uno spasso vedere il Sarrismo”, aggiunge Andrew mantenendosi ironico.

Disgustato Michele: “Che roba immonda. Peggior Juve degli ultimi 10 anni”. LuRock, invece, rimpiange Allegri: “Se non lo richiamano non vincono né Champions né scudetto”.

“VIA LA BARBA”. Più tardi, il giornalista accusa Sarri anche per lo stile tenuto in panchina, considerato non adatto all’allenatore della Juve. “E comunque, alla Juve, tagliarsi la barba prima di andare in panchina e via quelle mani dalla bocca”, twitta il giornalista di Repubblica, scatenando anche qui numerosi commenti.

“Un po’ ovunque ma alla Juve ancora di più… – concorda Dona – caro Crosetti sempre più convinta che Sarri sia stato un ripiego”. Anche Gianluca attacca Sarri: “Lo stile è un altra cosa ma si sapeva che questo personaggio non c’entrava nulla con la Juventus”.

Enrico, invece, sorvola sulla barba di Sarri: “Fossero solo quelli i problemi …. Andare da Lotito con i soldi in bocca e prendersi tutto il centrocampo. E anche l’allenatore (per chi piace il vecchio calcio all’italiana….)”.

SPORTEVAI | 23-12-2019 09:51