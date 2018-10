Gioia argentina per Lautaro Martinez

Lautaro Martinez, dopo aver siglato la sua prima rete all’Inter, lascia il segno anche con la maglia dell’Argentina.

L’attaccante, arrivato in nerazzurro nella scorsa estate, ha aperto le marcature nel rotondo successo per 4-0 in favore degli uomini di Scaloni sull’Iraq.

L’ex Racing ha iniziato la gara come punta centrale con alle spalle la coppia Vazquez-Dybala.

Al 18esimo Lautaro è bravo a smarcarsi su cross di Acuna e di testa insacca per il vantaggio della Seleccion.

Nel secondo tempo dilaga l’Argentina, ancora priva di Messi e Higuain, con le reti di Pereyra, su assist del suo ex compagno Dybala, Pezzella, difensore della Fiorentina e Cervi a tempo quasi scaduto.

La titolarità di Mauro Icardi, oggi in tribuna, in vista del derby con il Milan di domenica sera, non è in dubbio, ma Luciano Spalletti sa di poter contare su una valida alternativa al capitano e bomber nerazzurro.

Lautaro è uscito al 57esimo minuto per il viola Giovanni Simeone, mentre Dybala ha giocato tutti e i novanta minuti di gioco.

