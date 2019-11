Gioia Sampdoria, Caprari decisivo

La Sampdoria batte la Spal per 1-0 nel posticipo del lunedì che chiude l'undicesima giornata di Serie A. A decidere il match è Gianluca Caprari, che entra al 90' al posto di Bonazzoli e mette a segno la rete decisiva dopo un minuto, beffando i tifosi di casa.

I blucerchiati vincono una partita spezzettata e dai ritmi bassi grazie ai cambi: nell'azione del gol, infatti, è decisivo l'assist di gaston Ramirez, entrato in precedenza al posto di Gabbiadini. Dall'altra parte, invece, molto possesso di palla e poca concretezza per gli uomini di Semplici, mai realmente pericolosi nel corso dei 90 minuti nonostante la presenza quasi costante nella metà campo avversaria.

Per la squadra di Ranieri è una vittoria di fondamentale importanza: grazie ai tre punti, infatti, i blucerchiati abbandonano l'ultimo posto in classifica salendo a quota 8 e lasciandosi alle spalle proprio gli estensi, adesso in coda con 7 punti assieme al Brescia, che però ha una partita in meno.

