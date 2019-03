Gioia Tamberi: è campione europeo

Gianmarco Tamberi sul tetto d'Europa. Il marchigiano conquista infatti la medaglia d'oro agli Europei indoor di salto in alto, in corso di svolgimento a Glasgow. L'azzurro riesce nell'impresa di battere tutti superando il limite dei 2,32 metri, eguagliando oltretutto il record stagionale continentale che aveva lui stesso fissato. A vuoto i tre suoi tentativi di saltare 2,34 metri, a vittoria già acquisita.

Secondi pari merito arrivano il greco Konstadinos Baniotis e l'ucraino Andrii Protsenko, che quindi si aggiudicano entrambi la medaglia d'argento.

Per 'Gimbo' è il secondo titolo europeo dopo quello di Amsterdam 2016, quando divenne il primo italiano a vincere l'oro europeo nel salto in alto, ma all'aperto. L'ultimo azzurro in grado di imporsi un oro europeo indoor fu Daniele Greco, vincitore a Goteborg 2013.

SPORTAL.IT | 02-03-2019 21:15