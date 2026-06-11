Mondiali, i segreti della Giordania, i “cavalieri” più poveri del mondo. Chi è Al-Tamari, il Messi giordano

La Giordania è per la prima volta alla fase finale di un Mondiale: la stella Al-Tamari, il Messi giordano, e i segreti dei Kashama inseriti nel girone J con l'Argentina

Per la prima volta nella sua storia, dopo nove tentativi falliti, la Giordania partecipa alla fase finale dei Mondiali. La nazionale asiatica si presenta ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni, con una compagine tra le più forti mai avute: ecco tutti i segreti dei “cavalieri” più poveri del mondo.

La prima storica volta della Giordania

Finalmente Giordania. Per la prima volta nella sua storia, dopo nove tentativi falliti e alla decima occasione utile, la Giordania affronta la fase finale dei Mondiali. Negli ultimi anni ha alzato l’asticella delle ambizioni, in un percorso fatto di cadute, ma anche ricco di soddisfazioni, come la finale della Coppa d’Asia e, appunto, la qualificazione ai Mondiali in USA, Canada e Messico al via stasera con la gara d’esordio tra Messico e Sudafrica.

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La Giordania è stata inserita nel girone J con l’Argentina di Leo Messi e Lautaro Martinez, con l’Austria, contro cui debutterà il 16 giugno alla San Francisco Bay Arena Stadium, teatro del secondo appuntamento mondiale, quello del 22 giugno contro l’Algeria, prima della chiusura fissata per il 27 giugno, al Dallas Stadium, contro l’Argentina.

I Mondiali sfiorati e il riscatto giordano

La Giordania, uno degli Stati più poveri al mondo, aveva avvicinato la prima storica qualificazione a un Mondiale nel 2014 (si giocò in Brasile). Nella quinta fase delle qualificazioni asiatiche superò l’Uzbekistan ai calci di rigore dopo aver pareggiato 2-2 tra andata e ritorno. Ma il sogno di approdare alla fase finale fu interrotto dall’Uruguay di Suarez, Cavani e Forlan, reduce dal 4° posto nel 2010 in Sudafrica.

Nonostante il pareggio ottenuto a Montevideo, a pesare sulla mancata partecipazione della Giordania ai Mondiali del 2014 fu la sconfitta subita ad Amman, nel match di andata. Quest’anno dopo un avvio stentato (pareggio contro il Tagikistan e ko con l’Arabia Saudita) sono arrivate quattro vittorie di fila – tra cui un perentorio 7-0 al Pakistan – fino alla qualificazione ottenuta al terzo turno battendo 3-0 l’Oman e sfruttando il passo falso dell’Iraq contro la Corea del Sud.

I punti di forza dei “Kashama”

La Giordania arriva ai Mondiali, probabilmente, con la Nazionale più forte mai avuta. I “Kashama”, i cavalieri valorosi come vengono appellati i calciatori giordani, sono guidati dal ct Jamal Sellami, ex centrocampista della nazionale marocchina con cui ha disputato i Mondiali francesi nel 1998, che ha sostituito al secondo turno delle qualificazioni il connazionale Hussein Ammouta, mantenendo intatto l’approccio tattico del predecessore, raggiungendo la fase finale grazie a un’ottima organizzazione difensiva e a un gioco molto dinamico.

Con lui alla guida, la Giordania ha disputato 12 partite, ufficiali e amichevoli, uscendo sconfitta in sole due occasioni contro le corazzate Iraq e Corea del Sud, con un bilancio di 19 gol segnati e 8 subiti. Le stelle più lucenti sono in attacco a partire da Al-Tamari, definito il “Messi della Giordania”, esterno offensivo in forza al Rennes, con esperienze in Europa in Cipro e Belgio: vanta 76 presenze e 23 gol in Nazionale. Al suo fianco gioca Ali Olwan, attaccante dell’Al-Sailiya di Doha, capocannoniere dell’ultima Coppa d’Asia con sei reti, compresa la doppietta ai campioni del Marocco.