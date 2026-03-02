La conduttrice del Tg1, edizione delle 20, ha un passato da inviata in Formula 1 e alla conduzione della prestigiosa Domenica Sportiva: Giorgia Cardinaletti si è presa la conduzione. E per ora, non pare molli

Nella Rai dai contorni post sanremesi, in via di definizione da ogni prospettiva si osservi le questioni che vertono su Viale Mazzini, il ruolo affidato alla giornalista e conduttrice del Tg1, Giorgia Cardinaletti, segna una continuità (quasi) con quel che ha costruito in una delle sue precedenti edizioni Amadeus quando volle fortissimamente sul palco dell’Ariston Emma D’Aquino e Laura Chimenti.

Cardinaletti, oggi volto dell’edizione delle 20 del telegiornale, è stata sostenuta dalla allora direttrice del Tg1, Monica Maggioni (ex presidente della RAI), e ha acquisito quel ruolo oggi consolidato. Conduttrice e giornalista, ex compagna del cantautore Cesare Cremonini, è stata la protagonista della serata conclusiva del Festival apportando il suo contributo.

Giorgia Cardinaletti a Sanremo 2026

Conduttrice del Tg1, ma in occasione del Festival anche inviata, è stata investita del ruolo di co-conduttrice dallo stesso direttore artistico Carlo Conti in un collegamento che ha ormai un ruolo di diritto nelle Teche Rai.

La giornalista, interpellata in diretta, aveva risposto se tutto ciò fosse vero, possibile a rimarcare lo stupore alla domanda di Conti. La sua conduzione, poi, nella serata conclusiva che ha consegnato il premio e la vittoria a Sal Da Vinci ha deciso il resto. Ma questo avvenimento, che segna un passaggio in più nella sua carriera televisiva è una sorta di riconoscimento della sua ascesa, pur essendo anagraficamente ancora giovane e nella condizione di vedere ulteriori traguardi.

Giorgia Cardinaletti con Conti e Laura Pausini

Sanremo, un passaggio chiave per Giorgia Cardinaletti

In fondo, il percorso di Giorgia Cardinaletti è personale, quasi anomalo se si osserva come sia approdata al Tg1 la giornalista, formatasi alla Scuola di Giornalismo Rai di Perugia, che, assai prima, aveva convinto il pubblico con uno stile asciutto, ma partecipe e che aveva mostrato le potenzialità – tutte – nell’ambito della redazione sportiva della Rai.

Nel passato recente, Cardinaletti ha guidato un programma di approfondimento dalle fortune alquanto altalenanti, ma con l’ambizione di conferire maggiore lustro e visibilità all’informazione Rai, Via delle storie, format studiato per la seconda serata e che ha ritrovato quel sapore documentaristico nell’approfondimento della tv pubblica.

Giorgia Cardinaletti

Il percorso giornalistico

Per gli addetti ai lavori non è un volto nuovissimo, anzi. Se escludiamo qualche edizione della notte e del Tg1 60 secondi, Giorgia Cardinaletti non è mai stata, però, tra le giornaliste legate all’immagine della mezzobusto, anche per il suo relativamente recente passaggio nella redazione del Tg1 dopo una crescita indubbia in seno alla redazione di RaiSport.

Nata a Fabriano, in provincia di Ancona nel 1987, dopo gli studi in Lettere e aver frequentato la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, dal 2012 è giornalista professionista ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Tra i suoi primi incarichi, si annovera quello di inviata e poi di conduttrice nella redazione di RaiNews24 anche se Cardinaletti deve la sua notorietà presso il grande pubblico alla sua lunga esperienza, pur essendo anagraficamente giovanissima, nella redazione sportiva.

La passione per i motori e la conduzione della DS

Nel 2016 è datato, infatti, il suo trasferimento a Rai Sport, prima come inviata della Formula 1 poi come conduttrice di Pole Position, trasmissione di un pubblico di fedelissimi che segna la svolta nella sua carriera televisiva in un tempo relativamente contratto.

A distanza di un anno, infatti, le viene affidata la conduzione di uno dei programmi storici della testata, ovvero la storica Domenica Sportiva, che ha condotto con, Alessandro Antinelli che di recente abbiamo visto in qualità di inviato nelle Olimpiadi di Milano Cortina.

La scelta di affidarle la strica rubrica sportiva lancia definitivamente il nome di Giorgia Cardinaletti, che con un simile precedente acquisisce una visibilità ineguagliabile a cui segue una ascesa rapida: nel 2019 entra al Tg1 e l’anno successivo, nel 2020, è stata chiamata a condurre Dentro il Festival, la conferenza stampa del Festival di Sanremo, in onda su RaiPlay.

Di seguito si aggiudica il programma di approfondimento fortemente voluto e sostenuto proprio dalla direzione che conduce anche da remoto, quando è necessario, Via Delle Storie.

L’ingresso al Tg1 e la conduzione delle 20

Di lei si era parlato anche per UnoMattina Estate e altri progetti, che per ora rimangono ancora potenziali; d’altronde le cose possono mutare molto rapidamente in questi giorni. E anche quel che ora sembra prossimo a chiudersi, con simili premesse, potrebbe modificarsi.

Ma Cardinaletti è rimasta salda alla guida della conduzione del Tg1, nonostante il cambio di direzione a dimostrazione della sua affidabilità.

La vita privata

Per quel che riguarda il suo privato, la giornalista avrebbe vissuto una lunga relazione con un collega oggi autore televisivo prima del suo rapporto più noto con Cesare Cremonini. A quanto ricostruito sarebbe stata un’intervista a farli incontrare e a consentire che le loro vite rimanessero intrecciate per un po’.

Archiviata questa storia, Giorgia Cardinaletti avrebbe – da qualche mese – ritrovato l’amore con un giornalista, Francesco Bechis, oggi firma de Il Messaggero. Classe 1995 è figlio di Franco, direttore di Open ex Il tempo e Libero, e della giornalista di Tv2000, Monica Mondo.

La coppia è stata intercettata per la prima volta a fine 2025 dal settimanale Chi, e la storia – stando alle ultime indiscrezioni raccolte – procederebbe anche se in via ufficiale nessuno dei due avrebbe reso pubblico il proprio stato.