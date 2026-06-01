Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis presto sposi, il matrimonio disegna un nuovo assetto nell'informazione: l'indiscrezione

La relazione tra i due giornalisti era divenuta di dominio pubblico circa un anno e mezzo fa, quando proprio il settimanale li aveva immortalati pubblicando la prima fotografia della coppia, che aveva poi evitato di diventare troppo mediatica optando per discrezione e basso profilo difendendo la propria privacy.

L’indiscrezione non ci coglie del tutto impreparati, ma le sorprese piacevoli destano comunque allegria, leggerezza intesa come beneficio e così il matrimonio in preparazione tra la conduttrice del Tg1 e giornalista sportiva Giorgia Cardinaletti e il collega del Messaggero, Francesco Bechis , è una delle liete notizie di oggi. A svelare i preparativi è stato Giuseppe candela nella sua rubrica C’è chi dice sul magazine Chi dopo circa un anno di relazione vissuta con grande riservatezza.

Ma secondo quanto riportato in esclusiva dal magazine e dal giornalista Giuseppe Candela, nelle scorse settimane la conduttrice del Tg1 delle 20 sarebbe apparsa in video con un anello che non è passato inosservato e che avrebbe alimentato le voci su un fidanzamento ufficiale.

Stando ai rumors, quindi Francesco Bechis avrebbe chiesto a Giorgia Cardinaletti di sposarlo con una proposta tradizionale, ricevendo una risposta positiva da parte della giornalista televisiva e volto del Tg1. Il loro rapporto sarebbe dunque giunto alla maturazione necessaria e utile per organizzare le nozze, che dovrebbero celebrarsi nei prossimi mesi, anche se al momento non si conoscono altri dettagli.

ANSA

Giorgia Cardinaletti

Nata a Fabriano, in provincia di Ancona nel 1987, dopo gli studi in Lettere e aver frequentato la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, dal 2012 è giornalista professionista ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Tra i suoi primi incarichi, si annovera quello di inviata e poi di conduttrice nella redazione di RaiNews24 anche se Cardinaletti deve la sua notorietà presso il grande pubblico alla sua lunga esperienza, pur essendo anagraficamente giovanissima, nella redazione sportiva.

La passione per i motori e la conduzione della DS

Nel 2016 è datato, infatti, il suo trasferimento a Rai Sport, prima come inviata della Formula 1 poi come conduttrice di Pole Position, trasmissione di un pubblico di appassionati che segna la svolta nella sua carriera televisiva in un tempo relativamente contratto.

A distanza di un anno, infatti, le viene affidata la conduzione di uno dei programmi storici della testata, ovvero la storica Domenica Sportiva, che ha condotto con Alessandro Antinelli .

La scelta di affidarle la rubrica sportiva alla giornalista lancia definitivamente il nome di Giorgia Cardinaletti, che con un simile precedente acquisisce visibilità ineguagliabile, a cui segue una ascesa rapida sotto la direzione di Monica Maggioni: nel 2019 entra al Tg1 e l’anno successivo, nel 2020, è stata chiamata a condurre Dentro il Festival, la conferenza stampa del Festival di Sanremo, in onda su RaiPlay. Di seguito si aggiudica il programma di approfondimento fortemente voluto e sostenuto proprio dalla direzione che conduce anche da remoto, quando è necessario, Via Delle Storie. Con i cambi di direzione, non cambia ruolo e rimane alla conduzione del Tg1 delle 20, fino ad oggi.

La vita privata

Per quel che riguarda il suo privato, la giornalista avrebbe vissuto una lunga relazione con un collega oggi autore televisivo prima del suo rapporto più noto, con l’autore e cantante Cesare Cremonini, ex leader dei LunaPop e al centro di una straordinaria carriera solista. A quanto ricostruito sarebbe stata un’intervista a farli incontrare e a consentire che le loro vite rimanessero intrecciate per un po’.

Archiviata questa relazione, Giorgia Cardinaletti avrebbe ritrovato l’amore lo scorso anno con un collega della carta stampata, Francesco Bechis, oggi firma de Il Messaggero. Classe 1995, il fidanzato della giornalista e conduttrice dell’ultima edizione di Sanremo 2026 è figlio di Franco, direttore di Open ex Il tempo e Libero, e della giornalista di Tv2000, Monica Mondo, che ha legato il proprio nome alla storia di Tv2000.