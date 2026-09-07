La conferma, inequivocabile, giunge dall’ufficio preposto di Roma Capitale. Non vi è più alcun dubbio e così il matrimonio tra la conduttrice del Tg1 e giornalista sportiva Giorgia Cardinaletti e il collega de Il Messaggero, Francesco Bechis, è ufficiale. Tradotto, stando ai tempi tecnici, la coppia si unirà in una cerimonia che consolida un rapporto nato e cresciuto in un intervallo che ha condotto a maturare la decisione di formalizzare una relazione intensa, di certo, ma di altrettanta solidità. Pubblicazioni on line e primi rumors su luogo e cerimonia.

Pubblicazioni on line per il matrimonio Bechis-Cardinaletti

La relazione tra i due giornalisti era divenuta di dominio pubblico, quando proprio il settimanale Chi li aveva immortalati pubblicando la prima fotografia della coppia, che aveva poi preferito vivere con maggiore discrezione la propria storia optando per scelte meno evidenti frequentando eventi e contesti meno visibili, difendendo la propria privacy.

Da mesi, la conduttrice del Tg1 delle 20 sarebbe apparsa in video con un anello che alludeva a una proposta e che sentenziava l’avvento della stagione di fidanzamento. Stando ai rumors, circolati nell’immediato Francesco Bechis avrebbe chiesto a Giorgia Cardinaletti di sposarlo con una proposta tradizionale, ricevendo una risposta positiva da parte della giornalista televisiva e volto del Tg1. Il loro rapporto sarebbe in procinto di divenire un matrimonio e con tempi alquanto ristretti considerata la pubblicazione avvenuta a introdurre i tempi tecnici perché abbia luogo, poi la cerimonia.

ANSA

Giorgia Cardinaletti

Nata a Fabriano, in provincia di Ancona nel 1987, dopo gli studi in Lettere e aver frequentato la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, dal 2012 è giornalista professionista ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Tra i suoi primi incarichi, si annovera quello di inviata e poi di conduttrice nella redazione di RaiNews24 anche se Cardinaletti deve la sua notorietà presso il grande pubblico alla sua lunga esperienza, pur essendo anagraficamente giovanissima, nella redazione sportiva.

La passione per i motori e la conduzione della DS

Nel 2016 è datato, infatti, il suo trasferimento a Rai Sport, prima come inviata della Formula 1 poi come conduttrice di Pole Position, trasmissione di un pubblico di appassionati che segna la svolta nella sua carriera televisiva in un tempo relativamente contratto.

A distanza di un anno, infatti, le viene affidata la conduzione di uno dei programmi storici della testata, ovvero la storica Domenica Sportiva, che ha condotto con Alessandro Antinelli .

La scelta di affidarle la rubrica sportiva alla giornalista lancia definitivamente il nome di Giorgia Cardinaletti, che con un simile precedente acquisisce visibilità ineguagliabile, a cui segue una ascesa rapida sotto la direzione di Monica Maggioni: nel 2019 entra al Tg1 e l’anno successivo, nel 2020, è stata chiamata a condurre Dentro il Festival, la conferenza stampa del Festival di Sanremo, in onda su RaiPlay. Di seguito si aggiudica il programma di approfondimento fortemente voluto e sostenuto proprio dalla direzione che conduce anche da remoto, quando è necessario, Via Delle Storie. Con i cambi di direzione, non cambia ruolo e rimane alla conduzione del Tg1 delle 20, fino ad oggi.

La vita privata

Per quel che riguarda il suo privato, la giornalista è oggi felicemente legata a Francesco Bechis, figlio di Franco e della giornalista Monica Mondo, con il quale si sposerà tra pochissimo. Da quel che è noto, ha vissuto un rapporto sentimentale anche l’autore e cantante Cesare Cremonini, ex leader dei LunaPop e al centro di una straordinaria carriera solista.