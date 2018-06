Giorgia Palmas difende il suo Magno

L'ex velina Giorgia Palmas, in Sardegna in vacanza insieme al suo fidanzato Filippo Magnini, a "Grazia" ha parlato della scomoda inchiesta in cui è coinvolto l'ex nuotatore: "E' un periodo particolare che però non è riuscito a turbarci. Siamo sereni, perchè sappiamo come sono andate le cose. La verità verrà fuori presto. Questo non toglie che l'ingiustizia che sta subendo Filippo sia di proporzioni enormi".

Sulla vacanza in terra sarda: "Voglio che veda tutti i miei posti del cuore, dove sono nata e cresciuta. Ora mi sento felice, piena di gioia e serenità. E' un mix di sentimenti bellissimi. Ed è tutto merito di Filippo".

SPORTAL.IT | 21-06-2018 13:20