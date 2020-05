Giorgio Armani tra fede e paura

"Avere fede è un dono grandissimo, un conforto sicuro, ma anche il gesto di umiltà di riconoscere che c’è qualche cosa che guida la nostra vita. Mi è capitato, in alcuni momenti veramente molto difficili, di rivolgere una preghiera e farlo è stato di grande conforto". A dirlo, in una lunga intervista concessa a Famiglia Cristiana, è stato Giorgio Armani.

"In questo momento ho paura, per me, per le persone che mi sono vicine, ma anche per chi non conosco, le persone sconosciute e lontane" ha aggiunto il grande stilista, proprietario dell’Olimpia Milano e in prima linea, attraverso numerose e cospicue donazioni, nella lotta contro il Coronavirus.

SPORTAL.IT | 07-05-2020 16:12