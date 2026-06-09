Il giovane attore ripercorre i Mondiali della sua vita tra idoli, superstizioni e notti azzurre

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Per Giorgio Belli, lanciato dalla serie di Canale 5 Il patriarca, il calcio è sempre stato molto più di una partita. È un linguaggio comune, un rito collettivo capace di unire persone diversissime e generare ricordi che restano impressi per anni. Alla vigilia di un’estate che lo vedrà al cinema con Frammenti, il film in uscita l’11 giugno che esplora la dedizione per la concretizzazione di un sogno, l’attore ripercorre i Mondiali che lo hanno fatto emozionare.

Se chiudi gli occhi e pensi ai Mondiali, qual è il primo ricordo che ti viene in mente?

Sicuramente il primo mondiale che ricordo davvero è quello del 2006, ma perché non ricordo un singolo episodio ma ogni partita. Per me ha il sapore di un’estate da bambino in Sardegna, ero in un camping con mio padre e mio fratello ed ogni sera in cui giocava la nazionale tutti gli ospiti si mobilitavano per organizzare la visione della partita. Chi portava da mangiare, chi da bere, chi il televisore. Diventava un’esperienza condivisa incredibile. Il giorno in cui abbiamo vinto la finale è stata una gioia indimenticabile.

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Quando guardi una partita, ti cattura di più quello che succede in campo o quello che succede attorno a te?

Entrambi. Sono molto attento al gioco ma sono sempre stato curioso; quindi, spesso l’occhio mi sfugge dallo schermo per guardare le persone che mi circondano. È incredibile vedere come tante persone sconosciute nella vita di tutti i giorni possano condividere le stesse emozioni e sussultare all’unisono ad un passaggio sbagliato, un dribbling, un goal. Mi ha sempre affascinato questo lato del calcio. Ognuno però col suo carattere, le sue stranezze, le sue superstizioni che in queste occasioni prendono il sopravvento. Mi ricordo che al rigore di Totti contro l’Australia, tutti gli ospiti puntarono me e mio fratello (essendo gli unici romani e romanisti del posto) minacciandoci di percosse nel caso in cui avesse fatto il ‘’cucchiaio’’. Fortunatamente lanciò un missile che distrusse la porta e tutto andò bene.

C’è un giocatore che, durante un Mondiale, ti ha fatto innamorare del calcio anche senza essere della tua squadra?

Io sono sempre stato innamorato di Ronaldinho. Poi nel mondiale del 2006 il Brasile aveva una squadra sulla carta invincibile, è incredibile che non siano arrivati in fondo. Per me Ronaldinho è sempre stato l’espressione del bel calcio, quando lui era in campo non veniva fuori solo la tecnica, l’agonismo, la voglia di vincere la partita. Lui amava giocare a calcio e questa cosa era palese nell’espressione del suo modo di giocare, si divertiva come un bambino, riuscendo a fare delle cose completamente fuori dal comune con la semplicità di chi stava giocando sotto casa con gli amici. Era poesia con la palla tra i piedi.

Niente Italia ai Mondiali: a chi va il tuo tifo quest’estate?

Io sono in parte spagnolo, perché mia nonna è di Madrid. Quindi la mia seconda squadra ufficialmente è sempre stata la Spagna. Quest’anno però parlando con gli amici, a causa dell’assenza dell’Italia, abbiamo deciso di tifare tutti la stessa squadra per viverci il mondiale insieme. La scelta è ricaduta sul Brasile di Ancellotti con il ritorno di Neymar. Ci crediamo.

Confessa: qual è il rito scaramantico o la follia che ti scappa fuori durante una partita decisiva?

Ce ne sono tante, e diverse in base ai momenti della partita. Quando però le cose si mettono male e sento il l’ansia arrivarmi alla gola spesso mi tappo le orecchie e socchiudo gli occhi come stessi guardando un film dell’orrore. Sembro un cretino, devo dire però che ogni volta che l’ho fatto negli anni non abbiamo mai preso goal.

Se avessi una macchina del tempo per assistere dal vivo a una sola partita dei Mondiali, dove ti porteresti?

Sicuramente Italia-Germania 2006, credo che ogni italiano risponderebbe nello stesso modo. Calcisticamente parlando è l’emozione più forte che abbia mai provato.

Quando questo Mondiale sarà finito, che tipo di storia speri di poter raccontare agli amici?

Io amo le favole calcistiche, le storie di quelle squadre che partono sfavorite ed incredibilmente superano ogni aspettativa diventando il beniamino di qualsiasi tifoso, al di là della squadra di appartenenza. Un po’ come la cavalcata del Leicester di Ranieri. Sono le storie più belle. Quindi mi auguro un mondiale così: Pieno di belle storie.