Giorgio Perinetti in esclusiva: “Scudetto, Inter davanti. Conte vive il calcio fisicamente, paga solo gli infortuni”

Grazie al gol di Francesco Pio Esposito , a dodici minuti dalla fine, l’ Inter è riuscita a battere il Lecce di Eusebio Di Francesco nel secondo dei due recuperi giocati mercoledì e validi per la sedicesima giornata del campionato italiano. Una vittoria che vale doppio visto il contemporaneo pareggio a reti bianche del Napoli campione d’Italia in carica, allo stadio ‘ Diego Armando Maradona ’ contro il Parma di Carlos Cuesta. Adesso la squadra di Cristian Chivu ha sei lunghezze di vantaggio sui rivali campani, col Milan di Massimiliano Allegri come terzo incomodo e la Juventus che tenterà di compiere la grande rimonta.

Giorgio Perinetti in esclusiva per parlare di campionato e del suo libro “Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l’anoressia e ciò che resta di bello”, dedicato alla figlia, scomparsa nel 2023 a soli 34 anni.

Inter favorita, Juventus mina vagante

Di questo, e molto altro, abbiamo parlato con l’esperto direttore sportivo Perinetti, per tanti in Serie A con Napoli, Roma e Bari, solo per citarne alcune, e attualmente direttore generale dell’Athletic Club Palermo, squadra che milita nel girone I della Serie D.

“Il Napoli mercoledì ha avuto una mezza battuta d’arresto, ma anche l’Inter ha rischiato. Il campionato è difficile, l’hanno sbloccata al 78esimo con Pio Esposito, hanno un organico più ricco ed è la favorita. Fino alla fine, per me, il campionato sarà in discussione. Il Milan ha il vantaggio di non fare le Coppe e può preparare bene tutte le partite, lo vedo in crescita. Attenzione anche alla Juventus, che è la mina vagante in questo momento. A maggior ragione se completeranno la rosa in questa sessione di calciomercato, come ha chiesto Luciano Spalletti”.

Perinetti conosce molto bene Antonio Conte: fu il dirigente romano a portarlo a Bari nel dicembre del 2007 e lo rivolle a Siena nel 2010. L’anno dopo, il trainer leccese spiccò il volo verso la Juventus, con il direttore sportivo che lo consigliò all’allora presidente Andrea Agnelli.

Conte guida fisicamente i suoi giocatori

Ora, però, Conte è finito nel mirino della critica per l’espulsione rimediata contro l’Inter che gli è costata due giornate di squalifica. E qualcuno indica nell’assenza dell’allenatore in panchina uno dei motivi del pareggio contro il Parma.

“Conte vive molto le partite, perché guida fisicamente i suoi giocatori. Il Napoli ha questa altalena di rendimento dovuta principalmente ai tanti infortuni patiti in questa metà di stagione. Neres, per dirne uno, era in una condizione strepitosa e nello scontro diretto contro l’Inter è mancato. Ma ancor di più in casa, perché le sue giocate potevano scardinare la difesa del Parma. È certamente un handicap quello di non avere Conte in panchina, ma le assenze sono più determinanti. È incredibile la sequela di infortuni che hanno avuto e che hanno colpito giocatori fondamentali”.

Alle ragazze e ai ragazzi dico di non arrendersi

Infine, Perinetti è in questi giorni in giro per l’Italia per parlare del suo libro ‘Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l’anoressia e ciò che resta di bello’, dedicato alla figlia, scomparsa nel 2023 a soli 34 anni a causa di questa malattia, e lanciare un monito ai giovani.

“Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di non mollare e lottare. Anche mia figlia, all’ultimo aveva capito bisogna attaccarsi alla vita. Alle ragazze e ai ragazzi dico di non arrendersi alla malattia, si può vincere con l’aiuto della medicina e l’amore della famiglia. Alla fine, il messaggio che stiamo cercando di far circolare il più possibile è positivo, nonostante quello che è successo”.

ALESSIO LENTO