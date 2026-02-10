Gios (presidente Fisg): "Ottenuti risultati con squadre, non è movimento che vive sul singolo"

“All’inizio delle Olimpiadi dicevo che avremmo vinto 4 o 5 medaglie, siamo già a 5 quindi probabilmente ne faremo di più”. Lo ha detto Andrea Gios, Presidente Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. “Stiamo facendo risultati con le squadre, vuol dire che non è un movimento che vive sul campione isolato. Parlare del singolo è riduttivo” ha sottolineato, perché “si tratta di un lavoro di squadra”, ha concluso Gios.