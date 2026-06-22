"Una nuova epoca per il calcio italiano". Giovanni Malagà succede a Gabriele Gravina alla presidenza FIGC. Il rilancio della Nazionale e dei giovani le sue prime missioni.

Roma, 22 giu. (askanews) – Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc. Con il 68,58% dei voti ha superato al primo scrutinio Giancarlo Abete. Prende il posto del dimissionario Gabriele Gravina, che aveva lasciato pochi giorni dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. L’ex presidente del Coni, anche presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha parlato delle “radici del calcio italiano” che devono, ha detto, “diventare stimolo per il futuro”.

“Vi farò sentire orgogliosi di andare verso una nuova epoca”, ha affermato, indicando un percorso di trasformazione che parte dalla storia ma guarda con decisione all’innovazione e alla competitività internazionale. Nel suo intervento ha affrontato i nodi strutturali che il calcio italiano deve risolvere: dalle infrastrutture agli incentivi fiscali, fino, in particolare, ai modelli di sviluppo dei settori giovanili e del calcio femminile.