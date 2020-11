Giovanni Petrucci: "Continuiamo a sognare in grande"

Giovanni Petrucci presidente uscente della Fip, ma nel contempo candidato unico alla presidenza, si è mostrato emozionato all’inizio del proprio discorso: “Ho affrontato diverse candidature – ha detto – ma questa è un’assemblea che cade in un momento difficile per il Paese e per il mondo intero e l’emozione la sento tutta ed aggiungo che è ancora un momento più complicato per lo sport italiano”.

“Probabilmente, avrò deluso qualcuno in questi anni da presidente della FIP, ma è anche vero che da me ci si aspetta sempre tanto – ha aggiunto -. Lo ammetto: non è stato facile, anche perché abbiamo fatto tante cose in questi anni. Vogliamo continuare e sognare in grande, perché, lo dico sempre alla mia famiglia, così come ai miei collaboratori, accontentarsi non serve: mi candido per un quadriennio che deve essere di cambiamento e rivoluzione”.

OMNISPORT | 13-11-2020 16:12