Giovanni Simeone: "L'Atletico sarebbe il top"

Giovanni Simeone inquieta la Fiorentina. In un'intervista a Fox Sports, l'attaccante argentino parla del suo futuro: "Io all'Atletico Madrid con mio padre? Per il momento non c'è stata la possibilità. Il mio vecchio non mi ha mai parlato di questa situazione. Se ne è discusso molto, però già il fatto che se ne parli mi dà la possibilità di continuare a crescere. Per me andare all'Atletico sarebbe il massimo. Tanto per mio padre quanto per me, l'Atletico Madrid è qualcosa che è dentro di noi".

Il Cholito a settembre era andato in gol al debutto con la maglia dell'Argentina: "Mio nonno mi diceva sempre: un minuto con la Selección vale come un'ora in un club. Sono felicissimo di aver avuto questa chance dopo soli due anni che sono in Europa e ora voglio fare sempre di più per la nostra gente. Mio papà ct dell'albiceleste? Come giocatore mi piacerebbe molto vedere mio papà qui e lo stesso vale per tutti gli argentini perché lui è uno dei migliori allenatori del mondo. Ma lui mi dice sempre che non è il momento e che queste non sono domande da fargli".

SPORTAL.IT | 15-10-2018 11:30