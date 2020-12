Giovanni Stroppa fa grande il Parma

La partita contro il Parma che chiuderà il 2020 si prospetta come qualcosa di vicino ad un’ultima spiaggia per il Crotone, che chiude la classifica con appena sei punti.

Le avversarie non sono molto lontane, ma i calabresi devono provare a dare continuità di risultati almeno in casa.

Giovanni Stroppa cerca il secondo successo casalingo dopo quello sullo Spezia, ma non drammatizza la situazione: “La classifica non ci condiziona, pensiamo che la salvezza sia alla nostra portata. È chiaro che noi dobbiamo vincere nella speranza che gli altri non facciano risultato e questo potrebbe accadere già nella prossima partita: vogliamo vincere per migliorare la classifica. Abbiamo i nostri limiti, ma se giochiamo con attenzione possiamo dire la nostra”.

Il tecnico lodigiano teme le qualità del Parma: “Liverani ha già dimostrato le sue qualità a Lecce. Il Parma è una squadra che ha già idee consolidate e sa cosa fare in campo, inoltre hanno recuperato giocatori importanti. Sanno interpretare bene i momenti della partita e hanno gamba, a campo aperto ci sono giocatori pericolosi. Dovremo affrontarla con lo stesso spirito che abbiamo avuto con lo Spezia. In caso di vittoria possiamo chiudere il 2020 con una classifica diversa”.

OMNISPORT | 21-12-2020 13:43