Giovanni Trapattoni compie 80 anni: "Non ho rimpianti"

Giovanni Trapattoni compie 80 anni e tutto il calcio lo celebra. Il tecnico di Cusano Milanino, dal curriculum stellare sia per quanto riguarda la carriera da giocatore, sia soprattutto da allenatore, in un'intervista al Corriere della Sera ha ripercorso la sua storia.

"Un voto ai miei 80 anni? Quando arriverò ai 90 ve lo potrò dire! A parte le battute, mi ritengo fortunato per la vita che ho vissuto, sia in campo che fuori dal campo. Non potevo sperare di meglio. Ogni trofeo ha portato con sé emozioni fortissime e uniche. Tutt’ora, quando li riguardo, ritorno indietro con la memoria a quelle bellissime esperienze. Più che la singola vittoria, però, oggi mi emoziona l’insieme di quello che è stata la mia carriera, sconfitte comprese".

Il ko che brucia di più è quello ai Mondiali del 2002, sulla panchina della Nazionale: "Italia-Corea del Sud 1-2, Mondiale 2002, con il celebre arbitraggio di Byron Moreno. Non ce la meritavamo".

Lo stop nel 2013 dopo l'Irlanda: "Perché le proposte che mi arrivavano erano da Paesi molto lontani e mia moglie non era d’accordo".

Oggi il Trap è molto impegnato nella sua carriera di… nonno: "Mi godo finalmente un po’ di tranquillità con mia moglie e i miei familiari. Passo il tempo come tanti altri nonni e ne sono orgoglioso".

Un bilancio della sua vita: "Non ho nessun rimpianto. Sono in pace con il mio passato e con i miei errori. Non mi sono mai tirato indietro nell’assumermi le mie responsabilità. Anche se ho 80 anni, guardo avanti e sogno ancora. Ritengo di poter ancora dare un mio contributo".

E' l'anno della Juve in Champions: "Me lo auguro! Sarebbe un modo per ridare fiducia a tutto il calcio italiano".

Come vorrebbe essere ricordato tra 100 anni: "Vorrei essere ricordato per la persona che sono stato, con tutti i miei pregi e difetti. Mi auguro di esser riuscito a trasmettere dei sani valori".

