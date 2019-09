Giovanni Visconti vince e spera

C’è la firma di Giovanni Visconti (Neri Sottoli Selle Italia KTM) sul traguardo di Pontedera. Il 36enne siciliano ha vinto la quarta edizione del Giro della Toscana e ha vestito la prima maglia oro di leader della challenge Memorial Alfredo Martini. Al termine di uno sprint ristretto e serratissimo ha avuto la meglio del colombiano Egan Bernal, vincitore dell'ultimo Tour de France e tra i più attesi ed applauditi in questo primo atto della due giorni ciclistica in Valdera. Terzo posto per il russo Nikolai Cherkasov della Gazprom-Rusvelo.

"Non è facile per me rimettermi in gioco ogni anno e dopo 15 anni di professionismo lottare contro questi giovanotti che vanno davvero fortissimo – ha detto Visconti -. Dopo il traguardo c'è stato un abbraccio con Davide Cassani. In questo periodo non ci siamo parlati ma in certi casi basta uno sguardo e io ci spero per un posto al Mondiale. Aspettavo un segnale e oggi è arrivato".

SPORTAL.IT | 18-09-2019 19:04