Quattro giorni prima che la Vespa, icona della società dei consumi e prodotto rappresentativo della Piaggio e della famiglia Agnelli, compisse 80 anni è stato il compleanno dell’erede designato a guidare la dinastia e l’industria automobilistica italiana. Sua figlia Virginia Asia gli ha riservato una dedica d’amore assoluto, profonda. Perché si tratta di sua padre, perché Giovannino Agnelli univa in sé la sensazione in potenza del progresso e dell’avveniristica opportunità di crescita che la giovinezza e la sua visione avevano emanato. Se oggi fosse qui, a celebrare quell’oggetto che la Piaggio ha reso autentico simbolo di un’Italia capace di slancio, di una certa propensione all’entusiasmo, avrebbe 62 anni. Invece Giovannino, figlio di Umberto e nipote dell’Avvocato, è mancato troppo presto, a soli 33 anni.
- Cuore italiano e formazione americana
- Torino e la famiglia Agnelli, l'inizio
- I rapporti con l'Avvocato
- La scoperta della malattia
Cuore italiano e formazione americana
Giovanni Alberto Agnelli nacque a Milano il 19 aprile 1964, figlio di Umberto e della sua prima moglie, Antonella Bechi Piaggio, appartenente alla dinastia industriale dei Piaggio, produttrice di motocicli e aeroplani, poi acquisita dal gruppo di famiglia. Un intreccio potente, sulla carta e sul piano industriale. Eppure Giovannino seppe interpretare il segno dei tempi. Visse davvero poco, ma fu in grado di imprimere quella visione etica legandosi profondamente all’Italia e alle infinite possibilità che intravedeva.
Dopo la separazione dei suoi genitori nel 1974, Giovannino – come era chiamato e indicato dalla stampa di allora per distinguerlo dal noto zio – seguì la madre negli Stati Uniti, stabilendosi ad Atlanta, in Georgia, dove la famiglia possedeva un allevamento di cani.
Umberto Agnelli, suo padre, si risposò con la principessa Allegra Caracciolo, cugina di Marella Caracciolo Agnelli, ed ebbe due figli: Andrea, indissolubilmente legato alla Juventus del quale è stato presidente, e Anna.
La madre di Giovannino si unì, in seconde nozze, al duca Uberto Visconti di Modrone dal quale ebbe la figlia Chiara.
Torino e la famiglia Agnelli, l’inizio
Giovannino, però, non si formò a livello scolastico e universitario solo negli Stati Uniti: come i suoi cugini, la sua formazione iniziale fu affidata al Collegio San Giuseppe di Torino, istituto scelto dalla famiglia Agnelli per poi concludere gli studi Oltreoceano alla McCallie School e alla Brown University, dove conobbe la sua futura moglie, Frances Avery Howe.
Come e perché Giovannino fosse stato designato come erede alla guida della Fiat dall’avvocato Agnelli segue all’assidua frequentazione che avevano, l’intesa profonda che si era instaurata e che si comprende dall’intreccio di interessi profondi che legavano zio e nipote.
Gianni Agnelli con il nipote Giovannino
I rapporti con l’Avvocato
Edoardo, del quale era amico e confidente, era un uomo colto e appassionato ma distante dalla FIAT e dal resto del mondo Agnelli, così come sua sorella Margherita (madre di John, Lapo e Ginevra Elkann).
Invece Giovannino amava l’Italia, si interessava alla FIAT, alla Ferrari e alla Juventus. Come avvenne poi a Jaki Elkann, fece il suo “praticantato” alla Piaggio e fu iniziato alle cose di famiglia. Aveva svolto, quasi in incognito, quel tirocinio partendo dal basso per comprendere meglio le dinamiche dell’industria automobilistica e motoristica che avevano reso gli Agnelli una dinastia tutta italiana, quella che si dilettò a spiegare anche Enzo Biagi in un volume celebre.
Le immagini che lo videro ritratto con la Vespa, nata il 23 aprile 1946, sono ancora presenti nei database fotografici a raccontare la storia del suo tempo: due componenti di un progetto che rendeva amabile Giovannino Agnelli anche a chi non aveva mai dispensato parole lievi.
Ma Giovannino era già allora differente: la sua filosofia era intrisa e compresa nella responsabilità sociale che spiegava con semplicità, immediatezza lavorando sul prodotto, le sue finalità e la prossimità ai nuovi bisogni dei consumatori. Anche la sua tenuta di Varramista e l’idea del vino arrivavano da questa combinazione: il talento italiano da preservazione con il rischio misurato sul rispetto.
La tenuta in Toscana
La scoperta della malattia
Si ammalò giovane, decise di rendere di dominio pubblico la sua malattia, un cancro addominale come il leiomiosarcoma dopo le indiscrezioni che riportarono inizialmente di altro. Fu Giovannino, giovanissimo e senza temere l’impatto che ciò avrebbe causato, a confermare e a imprimere speranza e ottimismo a chi era con lui, anche attraverso quelle parole dense di futuro che annunciarono la malattia.
Una scelta differente che, alla luce della politica imprenditoriale e della responsabilità sociale che avvertiva, ha costituito un ulteriore segno di quanto sia stato diverso. Unico, senza alcun dubbio. La percezione, rileggendo la cronaca dell’epoca e le parole che sono state poi fissate in interviste, affermazioni da chi gli è stato accanto e sopravvissuto, è che Giovannino desiderasse rimanere ancora qui, con sua moglie e la figlia che aveva avuto da poco e che ancora oggi lo ricorda con quella tenerezza che solo e solamente lei può riservare. Chi è rimasto trattiene, nel presente, il suo lascito in questa visione che sopravvive alle interpretazioni, alle stratificazioni che non cancellano l’uomo e l’imprenditore.