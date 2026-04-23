Quattro giorni prima che la Vespa, icona della società dei consumi e prodotto rappresentativo della Piaggio e della famiglia Agnelli, compisse 80 anni è stato il compleanno dell’erede designato a guidare la dinastia e l’industria automobilistica italiana. Sua figlia Virginia Asia gli ha riservato una dedica d’amore assoluto, profonda. Perché si tratta di sua padre, perché Giovannino Agnelli univa in sé la sensazione in potenza del progresso e dell’avveniristica opportunità di crescita che la giovinezza e la sua visione avevano emanato. Se oggi fosse qui, a celebrare quell’oggetto che la Piaggio ha reso autentico simbolo di un’Italia capace di slancio, di una certa propensione all’entusiasmo, avrebbe 62 anni. Invece Giovannino, figlio di Umberto e nipote dell’Avvocato, è mancato troppo presto, a soli 33 anni.

Cuore italiano e formazione americana

Giovanni Alberto Agnelli nacque a Milano il 19 aprile 1964, figlio di Umberto e della sua prima moglie, Antonella Bechi Piaggio, appartenente alla dinastia industriale dei Piaggio, produttrice di motocicli e aeroplani, poi acquisita dal gruppo di famiglia. Un intreccio potente, sulla carta e sul piano industriale. Eppure Giovannino seppe interpretare il segno dei tempi. Visse davvero poco, ma fu in grado di imprimere quella visione etica legandosi profondamente all’Italia e alle infinite possibilità che intravedeva.

Dopo la separazione dei suoi genitori nel 1974, Giovannino – come era chiamato e indicato dalla stampa di allora per distinguerlo dal noto zio – seguì la madre negli Stati Uniti, stabilendosi ad Atlanta, in Georgia, dove la famiglia possedeva un allevamento di cani.

Umberto Agnelli, suo padre, si risposò con la principessa Allegra Caracciolo, cugina di Marella Caracciolo Agnelli, ed ebbe due figli: Andrea, indissolubilmente legato alla Juventus del quale è stato presidente, e Anna.