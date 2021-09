Giovinazzi: "La foratura ha rovinato tutto"

Antonio Giovinazzi non riesce a nascondere la sua frustrazione per non essere riuscito a sfruttare al meglio la strepitosa qualifica del sabato a causa di una foratura: “La partenza è stata ok. Eravamo in tre dopo curva 3 e poi mi sono toccato Fernando. Poi eravamo decimi, ma ho avuto una foratura subito; ho dovuto fare un altro stop e con una sosta in più la gara era praticamente terminata”.

“Non conosco il motivo della foratura. Avevamo appena fatto il pit stop, abbiamo fatto tre giri e poi ho dovuto fermarmi un’altra volta”.

Ora in arrivo Monza: “Ho bisogno dei tifosi in questo momento, per avere qualcosa in più e magari un po’ di fortuna. E che possa fare un ottimo risultato. Non vedo l’ora di essere lì”.

OMNISPORT | 05-09-2021 19:14